Xi Jinping le cere chinezilor să se opună ferm independenței Taiwanului

În discursul rostit marți la Beijing, cu ocazia celei de-a 76-a aniversări de la fondarea Republicii Populare Chineze, Xi a declarat că este esențial ca națiunea să „se opună ferm activităților separatiste pentru independența Taiwanului” și „interferenței externe”.

Xi a promis că va apăra cu hotărâre suveranitatea națională și integritatea teritorială, în timp ce s-a angajat să aprofundeze schimburile și cooperarea între cele două maluri ale strâmtorii Taiwan, notează Reuters.

Beijingul insistă pe unificarea cu Taiwanul

Declarația liderului chinez vine într-un moment de tensiuni din ce în ce mai mari în regiunea Asia-Pacific, în special după intensificarea relațiilor dintre Taiwan și unele state occidentale, inclusiv Statele Unite. Xi a insistat că reunificarea cu Taiwanul rămâne un obiectiv strategic și că Beijingul nu va tolera niciun pas către o independență formală a insulei.

China consideră Taiwanul o provincie rebelă, parte inalienabilă a teritoriului său, și nu a exclus niciodată posibilitatea folosirii forței pentru a-l aduce sub controlul guvernului de la Beijing, chiar dacă aceasta nu a fost niciodată guvernată de Partidul Comunist Chinez.

Taiwanul nu acceptă soluția Chinei

Presiunea militară a Chinei asupra Taiwanului s-a intensificat în ultima perioadă. Ultimele exerciții militare desfășurate în apropierea insulei au fost considerate de mulți analiști ca o demonstrație de forță și un mesaj direct către Taipei și aliații săi internaționali.

În același timp, Beijingul încearcă să convingă Statele Unite să adopte o poziție mai explicită împotriva independenței Taiwanului. Washingtonul recunoaște oficial doar o singură Chină, dar nu susține nici independența Taiwanului, nici reunificarea, preferând să nu se pronunțe ferm, pentru a păstra echilibrul diplomatic și strategic în regiune.

Guvernul taiwanez a respins constant modelul chinez „O țară, două sisteme”, considerat inacceptabil de cea mai mare parte a populației insulei.

Xi lasă deschisă și calea pașnică

Deși tonul lui Xi a fost ferm, liderul de la Beijing a sugerat că o cale pașnică de apropiere nu este exclusă. Vorbind despre „nevoia de schimburi și cooperare” între cele două părți, el a lăsat să se înțeleagă că, în ciuda presiunii, China menține deschisă opțiunea dialogului.