Premierul Portugaliei i-a cerut lui Xi Jinping să intervină pentru pace în Ucraina

Premierul Portugaliei, Luís Montenegro, i-a cerut luni președintelui chinez Xi Jinping să utilizeze relația privilegiată pe care China o are cu Rusia pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.

„Contăm cu adevărat pe contribuția dumneavoastră și pe relația apropiată pe care China o menține cu Federația Rusă pentru a construi, cât mai repede posibil, o pace justă și durabilă în Ucraina”, a declarat Montenegro, citat de Reuters, în timpul întâlnirii.

Sprijinul Chinei pentru pace și comerț

Vizita are loc într-un moment delicat din punct de vedere geopolitic. Recent, președintele chinez Xi Jinping a organizat o paradă militară la Beijing, la care au participat liderii Rusiei și Coreei de Nord, Vladimir Putin și Kim Jong Un – un gest interpretat în Occident drept o demonstrație de solidaritate între regimuri autoritare.

Pe lângă apelul pentru pace, premierul portughez a căutat și consolidarea relațiilor economice cu cea de-a doua economie a lumii, într-un moment în care Uniunea Europeană acuză China că subminează piața internă cu produse ieftine și sprijină indirect economia de război a Rusiei.

„China este dispusă să consolideze comunicarea strategică cu Portugalia pentru a garanta că relațiile bilaterale evoluează în direcția corectă”, a transmis Xi Jinping, potrivit presei chineze.

Investițiile chineze, pe locul 4 în Portugalia

Într-o întâlnire separată cu premierul chinez Li Qiang, Luís Montenegro a discutat despre extinderea relațiilor economice. Premierul chinez Li Qiang a declarat că Beijingul este pregătit să importe mai multe produse alimentare și agricole de calitate din Portugalia.

În ciuda unor tensiuni, precum excluderea echipamentelor chineze din rețeaua 5G portugheză, relațiile comerciale rămân solide: investițiile chineze în Portugalia au depășit 12 miliarde de euro, ceea ce face din China a patra cea mai mare sursă de investiții străine directe pe teritoriul portughez.

După China, premierul spaniol va ajunge în Japonia, semnalând dorința Lisabonei de a întări legăturile cu cele mai mari economii din Asia.