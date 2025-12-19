Prima pagină » Politic » Viktor Orbán: Summit-ul de la Bruxelles a fost un consiliu de război cu tema „înfrângerea Rusiei”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a spus că summit-ul UE a fost „un consiliu de război” și a criticat planurile de sprijinire a Ucrainei.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
19 dec. 2025, 18:47, Politic

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a descris summit-ul Uniunii Europene drept „un consiliu de război”, unde tema centrală a fost „înfrângerea Rusiei”.

„Ne-am întâlnit ieri la Bruxelles într-o situație neobișnuit de tensionată, a fost un consiliu de război”, a spus Orbán vineri în briefingul său difuzat pe M1, potrivit Hirado.hu.

Premierul ungar a declarat că „amenințarea imediată a războiului a fost evitată”, referindu-se la propunerea Uniunii de a folosi activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei.

„O astfel de decizie ne-ar fi târât imediat într-un război, dar am reușit să ne protejăm iar asta e un mare succes”, a spus el.

Legat de discuțiile din cadrul summit-ului, Orbán a spus că majoritatea s-au concentrat pe „cum să învingem Rusia”, iar doar „zece procente din cei prezenți – Ungaria, Cehia și Slovacia – s-au referit la cum să facem pacea”.

Premierul a explicat că, dacă UE ar fi preluat activele rusești blocate, guvernul ungar ar fi trebuit să negocieze imediat plasarea rezervelor valutare ale țării.

În opinia lui, „decizia de a da banii cuiva inamicului său” reprezintă o declarație deschisă de război.

De asemenea, contractarea de către UE a unui împrumut de război pentru a sprijini Ucraina ar fi tot o cale spre conflict.

„Ungaria trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că statele membre nu o pot trage pe calea războiului”, a declarat Viktor Orbán.

