Viktor Orbán: Summit-ul de la Bruxelles a fost un consiliu de război cu tema „înfrângerea Rusiei”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a descris summit-ul Uniunii Europene drept „un consiliu de război”, unde tema centrală a fost „înfrângerea Rusiei”.

„Ne-am întâlnit ieri la Bruxelles într-o situație neobișnuit de tensionată, a fost un consiliu de război”, a spus Orbán vineri în briefingul său difuzat pe M1, potrivit Hirado.hu.

Premierul ungar a declarat că „amenințarea imediată a războiului a fost evitată”, referindu-se la propunerea Uniunii de a folosi activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei.

„O astfel de decizie ne-ar fi târât imediat într-un război, dar am reușit să ne protejăm iar asta e un mare succes”, a spus el.