Viktor Orbán: Summit-ul de la Bruxelles a fost un consiliu de război cu tema „înfrângerea Rusiei”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a descris summit-ul Uniunii Europene drept „un consiliu de război”, unde tema centrală a fost „înfrângerea Rusiei”.
„Ne-am întâlnit ieri la Bruxelles într-o situație neobișnuit de tensionată, a fost un consiliu de război”, a spus Orbán vineri în briefingul său difuzat pe M1, potrivit Hirado.hu.
Premierul ungar a declarat că „amenințarea imediată a războiului a fost evitată”, referindu-se la propunerea Uniunii de a folosi activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei.
„O astfel de decizie ne-ar fi târât imediat într-un război, dar am reușit să ne protejăm iar asta e un mare succes”, a spus el.
Legat de discuțiile din cadrul summit-ului, Orbán a spus că majoritatea s-au concentrat pe „cum să învingem Rusia”, iar doar „zece procente din cei prezenți – Ungaria, Cehia și Slovacia – s-au referit la cum să facem pacea”.
Premierul a explicat că, dacă UE ar fi preluat activele rusești blocate, guvernul ungar ar fi trebuit să negocieze imediat plasarea rezervelor valutare ale țării.
În opinia lui, „decizia de a da banii cuiva inamicului său” reprezintă o declarație deschisă de război.
De asemenea, contractarea de către UE a unui împrumut de război pentru a sprijini Ucraina ar fi tot o cale spre conflict.
„Ungaria trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că statele membre nu o pot trage pe calea războiului”, a declarat Viktor Orbán.