Ucraina: Orbán e de partea greșită a istoriei. „Îi ține ostatici pe maghiarii din Transcarpatia”

Andrii Sybiha, a lansat un atac dur la adresa premierului ungar Viktor Orbán, acuzându-l că acționează în interesul Rusiei blocând aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Când Viktor Orbán spune că nu va permite Ucrainei să adere la UE în următorii 100 de ani, el nu vorbește, de fapt, cu statul ucrainean. În primul rând, se adresează etnicilor maghiari din Transcarpatia”, a scris Sybiha pe rețeaua X, citat de Ukranews. Potrivit acestuia, afirmația face trimitere la tratatul de pace semnat acum mai bine de 100 de ani, considerat tragic pentru unguri.

În regiunea denumită Transcarpatia, trăiește o importantă minoritate etnică maghiară. Situată în vestul Ucrainei, la granița cu Ungaria, Slovacia și România, zona a aparținut Ungariei până la începutul secolului XX.

Sybiha: planul lui Orbán este sortit eșecului

„Acest plan este sortit eșecului, domnule prim-ministru. Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă ați fi gata să-i donați toate organele. Și în ziua în care Ucraina va adera la UE, vom publica acest titlu în Rada Supremă pentru a ne aminti de minciunile dumneavoastră timp de 100 de ani”, a scris ministrul ucrainean.

Kievul îl acuză pe Orbán de scheme financiare

Sybiha a calificat poziția lui Orbán drept „apogeul cinismului” și l-a acuzat că folosește minoritatea maghiară din Ucraina ca instrument politic: „Orbán vrea pur și simplu să îi țină ostatici ai aventurilor sale geopolitice și să continue spălarea banilor prin diverse scheme și fundații străine”.

Într-un mesaj ulterior, șeful diplomației ucrainene a susținut că blocarea aderării Ucrainei la UE reprezintă „o crimă împotriva poporului ungar și a Ungariei însăși”. „Uniunea Europeană este un spațiu al păcii. A fost creată după cel de-al doilea război mondial pentru a preveni un alt război. Aderarea Ucrainei la UE ar aduce pacea mai aproape și ar garanta securitate și prosperitate pentru întreaga Europă și pentru întreaga națiune ungară”, a spus Sybiha.

Complicitate cu Kremlinul

Ministrul a adăugat că opoziția Ungariei față de extinderea UE nu servește intereselor europene. „Putin vrea ca războiul să continue. Prin blocarea aderării Ucrainei la UE, Orbán îndeplinește dorințele lui Putin. În același timp, Orbán blochează restabilirea păcii în Europa și transformă Ungaria într-un complice al regimului de la Kremlin”, a mai declarat ministrul ucrainean.

Sybiha a mers mai departe, făcând o comparație istorică extrem de dură. „Astăzi, Orbán acționează nu ca Miklós Horthy, ci ca lacheul lui Hitler, Ferenc Szálasi. Aceasta este o lecție din cel de-al doilea război mondial”, a scris el. Potrivit ministrului, „Ungaria nu merită să se afle din nou de partea greșită a istoriei, ca un complice al unei noi forme de ideologie inumane, reprezentată de regimul Putin”.

Kievul neagă implicarea în alegerile din Ungaria

În același mesaj, oficialul ucrainean a subliniat că poporul ungar nu trebuie confundat cu actuala conducere politică. „Poporul ungar este un popor al demnității și al libertății – poporul lui Ferenc Rákóczi al II-lea, Sándor Petőfi și Imre Nagy, nu al lui Orbán”, a afirmat Sybiha.

Ministrul ucrainean de Externe a răspuns și acuzațiilor formulate de omologul său ungar, Péter Szijjártó, privind presupusa implicare a Ucrainei în alegerile din Ungaria. „În ceea ce privește alegerile, nu ar trebui să vă fie teamă de Ucraina. Ar trebui să vă fie teamă de poporul ungar, care este sătul de minciunile voastre, de cleptocrația voastră și de ura voastră”, a transmis Sybiha.

Declarațiile au fost făcute după ce ministrul ungar de Externe a acuzat Kievul că ar încerca să influențeze scena politică de la Budapesta, spunând că Ungaria nu va permite „să fie atrasă în războiul Ucrainei” și că guvernul ungar „va continua să protejeze țara și poporul”.