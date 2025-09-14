Xi Jinping se află într-o cursă contra cronometru pentru a-și asigura moștenirea în China

Analistul Ian Langford, director la Security & Defence PLuS și profesor la UNSW Sydney, subliniază într-o analiză publicată de The Conversation că liderul chinez Xi Jinping își accelerează eforturile pentru a-și asigura locul în istorie și pentru a finaliza unificarea cu Taiwanul, considerată „coroana” domniei sale.

Pentru Xi, care tocmai a împlinit 72 de ani, obiectivul unificării cu Taiwanul nu este doar politic, ci și simbolic, consolidându-i reputația de lider istoric comparabil cu Mao Zedong. Parada militară a fost organizată strategic, în fața liderilor străini și a camerelor de luat vederi, pentru a demonstra puterea Beijingului și determinarea lui Xi de a nu pierde impulsul în politica internă și internațională.

În plan intern, liderul chinez guvernează într-un climat de loialitate tranzacțională, eliminând treptat rivalii și consolidându-și poziția în partid. Experiențele trecute, precum căderea publică a fostului aliat Bo Xilai, au demonstrat cât de rapid se pot schimba echilibrele de putere în China.

În plan extern, SUA recuperează terenul pierdut în domeniul rachetelor hipersonice, iar investițiile în construcția navală cresc rapid în Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud. Aceasta reduce avantajul strategic al Chinei, care se baza pe superioritatea tehnologică și industrială pentru a-și sprijini ambițiile militare privind Taiwanul.

Mai mult, provocările demografice agravează presiunea asupra liderului chinez. Populația Chinei a scăzut, iar proporția persoanelor peste 60 de ani va crește semnificativ până în 2035, afectând creșterea economică și sistemele sociale.

Experții avertizează că, deși Xi încearcă să prezinte unificarea cu Taiwanul ca inevitabilă, grabirea procesului poate genera riscuri majore: ezitarea Armatei Populare de Eliberare sau o reacție internațională negativă ar putea duce la umilire strategică și instabilitate politică internă.