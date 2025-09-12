China trimite portavionul Fujian prin Strâmtoarea Taiwan spre Marea Chinei de Sud

.Conform comunicatului emis de Marina chineză, „Fujian a tranzitat recent Strâmtoarea Taiwan în drum spre Marea Chinei de Sud pentru a efectua studii de cercetare științifică și misiuni de antrenament”.

De asemenea, s-a specificat că aceste manevre nu sunt îndreptate împotriva unui anumit stat, ci fac parte din procesul normal de pregătire al navei.

Joi, ministerul Apărării din Japonia a declarat că Fujian a intrat în Marea Chinei de Est, îndreptându-se spre sud-vest către Taiwan, însoțit de două distrugătoare cu rachete chineze.

În ultimii ani, China a intensificat prezența militară în jurul Taiwanului, desfășurând exerciții și simulări de război pentru a-și susține pretențiile teritoriale.