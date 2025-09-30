Secretarul Apărării anunță sfârșitul „erei de corectitudine politică” în armata SUA

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a convocat marți liderii militari americani la o întâlnire extraordinară la baza Marine Corps din Quantico, unde a anunțat o schimbare radicală de direcție în organizarea armatei SUA.

Hegseth a proclamat „sfârșitul conducerii corecte din punct de vedere politic” și a introdus noi directive ce includ standarde fizice „neutre din punct de vedere al genului” pentru funcțiile de luptă, potrivit AP.

El a criticat politicile de diversitate, echitate și incluziune, promovările bazate pe criterii demografice și regulile menite să limiteze hărțuirea sau „leadershipul toxic”, susținând că acestea au slăbit armata. El a transmis că liderii care nu sprijină noua abordare „ar trebui să facă un lucru onorabil și să demisioneze”.

Decizia survine într-un moment tensionat, marcat de concedieri guvernamentale și de îngrijorări legate de securitate. Măsurile anunțate marți au stârnit deja dezbateri aprinse în SUA.