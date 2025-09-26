Întâlnire neobișnuită: Pete Hegseth convoacă sute de ofițeri militari de rang înalt în Virginia

Întâlnirea ar urma să aibă loc la baza militară din Quantico, Virginia, au declarat mai mulți oficiali, adăugând că nimeni nu pare să știe despre ce este vorba, inclusiv generalii și ofițerii superiori, sau de ce a fost adăugată brusc în calendar.

O sursă familiarizată cu situația a declarat că a auzit teorii care variază de la un test de aptitudini fizice în grup, la primirea unui briefing privind starea Departamentului Apărării, până la concedierea în masă a ofițerilor, dar, indiferent de motiv, convocarea bruscă a atât de mulți ofițeri militari de rang înalt este extrem de neobișnuită, potrivit CNN.

„Se vorbește despre un fel de jocuri generale ale calmarilor”, a glumit un oficial.

Unii oficiali și-au exprimat îngrijorarea cu privire la securitate, având în vedere că atât de mulți ofițeri de rang înalt se vor afla în același loc în același timp. Un asistent al Congresului a declarat pentru CNN că, dacă Hegseth nu intenționează să anunțe „o nouă campanie militară majoră sau o reorganizare completă a structurii de comandă militară, nu-mi pot imagina un motiv întemeiat pentru această întâlnire”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că Hegseth „se va adresa liderilor militari de rang înalt la începutul săptămânii viitoare”. Pentagonul nu a răspuns la întrebări specifice despre scopul întâlnirii sau dacă directiva se adresa tuturor generalilor și ofițerilor superiori din armată.

În timpul unei conferințe de presă în Biroul Oval joi după-amiază, președintele Donald Trump a răspuns la o întrebare despre viitoarea întâlnire spunând: „Nu este frumos că oamenii vin din toată lumea pentru a se întâlni?”.

Revizuire a echipamentului militar

Trump a spus că întâlnirea va fi cel puțin parțial legată de o revizuire a echipamentului militar.

„Avem cel mai bun echipament din lume”, a spus el. „Mulți generali vor să fie aici. De asemenea, vor vizita locurile unde se află echipamentele. Vor discuta despre cele mai noi arme”.

Nu este clar dacă ordinul se adresează tuturor generalilor și ofițerilor superiori – cei cu gradul de o stea sau mai mare – sau doar celor care ocupă anumite funcții de comandă sau conducere.

Întâlnirea are loc în contextul în care administrația Trump a concediat o serie de generali și ofițeri superiori de rang înalt de la preluarea mandatului în ianuarie, în multe cazuri din cauza campaniei lui Hegseth împotriva problemelor legate de diversitate, dar adesea și din motive nespecificate. Hegseth a ordonat, de asemenea, Departamentului Apărării în luna mai să reducă numărul generalilor și amiralilor cu patru stele cu cel puțin 20%.

Înainte de a prelua funcția de secretar al apărării, Hegseth și-a exprimat în repetate rânduri disprețul față de o mare parte din corpul de generali și ofițeri superiori ai armatei aflați în prezent în serviciu. Într-o apariție într-un podcast vara trecută, Hegseth a spus că o treime dintre ofițerii superiori ai armatei sunt „complici activi” la ceea ce el a susținut că este o mișcare către politizarea armatei. Într-un al doilea podcast, el a spus că ofițerii superiori „joacă după toate regulile greșite” pentru a satisface „ideologii din Washington, DC”.