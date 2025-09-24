YouTube va reactiva conturile interzise pentru dezinformările despre Covid-19 și alegerile din 2020

YouTube va reactiva conturile creatorilor de conținut ale căror profiluri au fost interzise în ultimii ani deoarece au încălcat regulile care limitau dezinformarea despre Covid-19 și alegerile din 2020, scrie The New York Times.

Intenția de a restabili conturile creatorilor a fost menționată într-o scrisoare a companiei-mamă, Alphabet, către Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților. În plus, această schimbare vine în contextul în care YouTube a început să relaxeze regulile de moderare a conținutului și să crească pragul pentru conținutul ofensator.

„Reflectând angajamentul companiei faţă de libertatea de exprimare, YouTube va oferi tuturor creatorilor posibilitatea de a se reînscrie pe platformă dacă compania le-a închis canalele pentru încălcări repetate ale politicilor privind Covid-19 şi integritatea alegerilor, care nu mai sunt în vigoare”, a declarat consilierul juridic al Alphabet în scrisoarea adresată Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților, potrivit AFP.

Critici la adresa administrației fostului președinte Joe Biden

Mișcarea făcută de compania-mamă a YouTube vine ca răspuns la o anchetă îndelungată a republicanilor privind restricționarea libertății de exprimare pe platformele companiilor de tehnologie la cererea administrației Biden.

Alphabet a acuzat administraţia fostului preşedinte Joe Biden că a exercitat presiuni asupra companiei pentru a impune interdicţiile.

„Înalţi oficiali ai administraţiei Biden, inclusiv oficiali ai Casei Albe, au contactat în mod repetat compania Alphabet şi au exercitat presiuni asupra acesteia în legătură cu anumite conţinuturi generate de utilizatori referitoare la pandemia COVID-19, care nu încălcau politicile sale”, se mai arată în scrisoare.