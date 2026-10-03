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Zara retrage de la vânzare un costum de Halloween care seamănă cu uniforma din lagărele de concentrare

Lanțul de modă Zara a retras de la vânzare un costum de Halloween pentru copii, după ce în spațiul online au apărut critici potrivit cărora acesta ar semăna cu uniforma din lagărele de concentrare din timpul dictaturii naziste.
Zara retrage de la vânzare un costum de Halloween care seamănă cu uniforma din lagărele de concentrare
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
03 oct. 2026, 18:35, Știri externe
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Lanţul spaniol de modă Zara a retras de la vânzare un costum de Halloween, destinat copiilor, după ce în spațiul online au apărut critici potrivit cărora ar semăna cu uniformele purtate de prizonierii lagărelor de concentrare în perioada nazistă, notează DPA.

Costumul era format dintr-o jachetă și pantaloni cu dungi verticale albastre și albe și fusese conceput să pară uzat. De asememea, costumul prezenta modele imprimate care aminteau de sârmă ghimpată. Peticele de pe mâneci sugerau numerele de identificare ale prizonierilor.

Prima persoană care a atras atenția în mod public asupra acestui lucru a fost Dov Gil-Har, un reporter german de la Kann News, un post de radio public israelian.

„Lanțul spaniol de modă Zara își îngrozește clienții din Europa cu încă una dintre ideile sale de coșmar – un costum în stilul lagărelor de concentrare naziste”, a scris jurnalistul israelian Dov Gil-Har într-o postare pe X.

În prezent, costumul nu mai este disponibil în magazinul online al Zara.

Nu este prima dată când lanțul de moda este criticat pentru produse asociate cu nazismul. În anul 2014, Zara a retras de la vânzare o cămașă pentru copii cu dungi alb-albastre, care avea o stea galbenă cu șase colțuri pe partea stângă a pieptului, asemănătoare cu cele pe care naziștii îi obligau pe evreii din Germania să le poarte, mai notează DPA.

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