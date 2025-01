Zelenski a ajuns în Polonia pentru Ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a ajuns în Polonia pentru a participa la evenimentele dedicate celei de-a 80-a aniversări a eliberării lagărului de concentrare Auschwitz, a anunţat purtătorul său de cuvânt, Serhii Nykyforov.

Data de 27 ianuarie marchează eliberarea de către Armata Roşie a unuia dintre cele mai mari lagăre de exterminare naziste, aflat pe teritoriul Poloniei ocupate.

Această zi este comemorată la nivel internaţional ca Ziua Holocaustului, în memoria celor 6 milioane de evrei şi a altor milioane de victime ale regimului nazist.

Înainte de vizita în Polonia, duminică, Zelenski a adus un omagiu victimelor Holocaustului la complexul memorial Babyn Yar din Kiev, locul unui masacru nazist din 1941.

Pe lângă participarea la ceremonii, preşedintele ucrainean are programate întâlniri bilaterale cu lideri mondiali, inclusiv cu preşedintele Consiliului European, António Costa, şi cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

