Ministrul japonez al Agriculturii a vizitat controversatul sanctuar Yasukuni

Sanctuarul Yasukuni comemorează aproximativ 2.5 milioane de polonezi ce au murit în războaie, printre care se numără şi 14 lideri militari acuzaţi de crime de război, dar şi alţii 1.000 ce au fost găsiţi vinovaţi de tribunalele Aliaţilor.

Koizumi a fost însoţit de Takayuki Kobayashi, fost ministru al securităţii economice, dar şi de alţi zeci de aleşi locali şi parlamentari ai partidului de extremă dreapta Sanseito. În plus, premierul Ishiba a trimis o ofrandă sanctuarului.

Vizitele oficialilor japonezi la acest sanctuar au atras în repetate rânduri critici din partea Chinei şi Coreei de Sud, considerând că glorifică trecutul militarist al Japoniei.

Vizita are loc pe fondul unei intensificări a cooperării de securitate dintre Japonia şi Coreea de Sud.

La finalului lunii august, preşedintele sud coreean Lee Jae Myung este aşteptat să se întâlnească cu premierul Ishiba pentru discuţii prvijd securitatea în regiune aşi cooperare trilaterală cu Statele Unite.