Atenționare de călătorie în Serbia ca urmare a protestelor de amploare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Serbia asupra faptului că, în această perioadă, se desfășoară manifestări de protest în mai multe localități din țara vecină, inclusiv în capitala Belgrad și în orașele Novi Sad și Nis.

De asemenea, MAE le recomandă cetățenilor români să evite zonele în care se desfășoară astfel de acțiuni, zonele aglomerate și să urmărească instrucțiunile autorităților locale.

În situații de urgență pe teritoriul Republicii Serbia, cetățenii români pot apela numerele de urgență locale: +381-11192 (poliția), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanța), precum și +381-111987 (asistență auto), transmite MAE.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad.