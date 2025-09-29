Zelenski cere închiderea Mării Baltice pentru Rusia după incidente cu drone

Rusia ar folosi petroliere din Marea Baltică pentru a lansa drone care pătrund în spațiul aerian al statelor membre NATO și, prin urmare, ar trebui exclusă din această mare, a declarat luni președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Forumul de Securitate de la Varșovia.

„Există tot mai multe dovezi că Rusia ar fi folosit petroliere în Marea Baltică pentru a lansa drone. Drone care au provocat perturbări majore în nordul Europei. Dacă un petrolier rusesc este folosit pentru a lansa drone, nu are ce căuta în Marea Baltică”, a afirmat Zelenski.

El a subliniat că aceste acțiuni reprezintă „activitate militară de facto împotriva țărilor europene”, iar Europa „are dreptul să închidă strâmtorile și rutele maritime pentru a se proteja”.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și NATO, după mai multe incidente recente: în septembrie, drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei, iar altele au pătruns în spațiul aerian al României.

La doar câteva zile, trei avioane de vânătoare MiG-31 ruse au intrat timp de 12 minute în spațiul aerian estonian, fiind interceptate de avioane NATO.

„Toate acestea reprezintă riscuri și o încălcare clară a spațiului aerian, a granițelor și a dreptului internațional. Răspunsul trebuie să fie unitar, nu doar în Europa, ci și din partea Statelor Unite”, a subliniat președintele ucrainean.