Zelenski insistă că Ucraina ar fi „tehnic” pregătită să adere la UE în 2027

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat, vineri, sugestiile potrivit cărora Ucraina ar fi „tehnic” pregătită să adere la UE în 2027. Procesul de aderare la UE durează, de obicei, mai mulți ani, iar în această săptămână, cancelarul german Friedrich Merz a exclus scenariul ca Ucraina să adere în 2027.
Diana Nunuț
30 ian. 2026, 13:58, Știri externe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat sugestiile potrivit cărora Ucraina ar fi „tehnic” pregătită să adere la UE în 2027. Comentariul său vine în ciuda reacțiilor negative din partea unor lideri europeni din această săptămână, care au sugerat că insistența sa asupra unei aderări accelerate este nerealistă.

În cadrul unei conferințe de presă la Kiev, Zelenski a insistat că Ucraina nu va renunța la intenția sa de a adera la Uniunea Europeană, deoarece importanța acestui pas pentru securitatea Ucrainei este extrem de mare.

„Uniunea Europeană este o garanție de securitate pentru Ucraina și pentru întreaga Europă. Este o garanție de securitate pentru viitorul nostru. Este o alegere existențială”, a spus liderul de la Kiev, potrivit Ukrainska Pravda.

„În ceea ce privește o dată concretă, i-am întrebat pe diplomații noștri: când vom fi pregătiți din punct de vedere tehnic? Din punct de vedere tehnic, vom fi pregătiți în 2027”, a adăugat Zelenski. Președintele ucrainean nu a insistat să se fixeze anul 2027 în mod specific în documentele oficiale și a explicat că această dată se bazează pe așteptările privind pregătirea tehnică a Ucrainei pentru aderare.

Potrivit The Guardian, Zelenski vrea să obțină „un calendar clar” pentru a ști care sunt perspectivele reale de aderare la blocul comunitar, considerând acest lucru o parte importantă a garanțiilor de securitate după război.

Aderarea accelerată a Ucrainei la UE, contestată de unii oficiali europeni

Ministrul de externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, a insistat joi că „avem reguli și trebuie să le respectăm”, subliniind că i-a cerut de mai multe ori lui Zelenski să înceteze să exercite presiuni asupra UE în ceea ce privește calendarul.

Și înaltul oficial UE responsabil cu extinderea, comisarul Marta Kos, a sugerat că, deși voința politică exista, ar putea fi necesare mai multe.

Joi, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat, la Berlin, că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este un obiectiv fezabil. Acesta a subliniat că aderarea este un proces care durează mai mulți ani, întrucât orice membru potențial trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative.

„Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă. Putem apropia încet Ucraina de Uniunea Europeană pe parcurs”, a spus Merz, potrivit agenției de știri DPA.

