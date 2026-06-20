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Zelenski returnează Poloniei cea mai înaltă distincție primită, pe fondul unei dispute legate de cel de-al Doilea Război Mondial

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță, sâmbătă, că a returnat Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție poloneză, pe fondul unei dispute legate de cel de-al Doilea Război Mondial. „Dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne în posesia Ecaterinei a II-a, a lui Benito Mussolini și a lui Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”, a spus Zelenski.
Zelenski returnează Poloniei cea mai înaltă distincție primită, pe fondul unei dispute legate de cel de-al Doilea Război Mondial
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 iun. 2026, 18:19, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe X, că a returnat Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a Poloniei, pe care a primit-o în anul 2023.

„Ieri, președintele Poloniei a subliniat că Ordinul Vulturului Alb nu este o distincție obișnuită. Este un simbol al încrederii supreme acordate de Republica Polonă. Acesta semnifică o legătură specială cu statul polonez și recunoștința deosebită a poporului polonez. Un astfel de simbol necesită nu doar merite, ci și respectul față de valorile care stau la baza comunității noastre. Prin urmare, dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne în posesia Ecaterinei a II-a, a lui Benito Mussolini și a lui Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”, a scris Zelenski în mesajul său de pe rețeaua X.

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina este recunoscătoare Poloniei pentru sprijinul acordat până în prezent în contextul războiului lansat de Rusia în 2022.

„Ucraina va rămâne deschisă către toate formele semnificative de colaborare cu Polonia, pentru a încerca să evite interpretările contradictorii ale capitolelor dificile și dureroase din trecutul nostru comun și pentru a asigura respectul cuvenit tuturor victimelor nevinovate ale secolului al XX-lea”, a completat Zelenski.

„Sunt mândru de poporul nostru și de FIECARE luptător ucrainean – de milioanele de bărbați și femei ucraineni care merită un respect de necontestat pentru eroismul de care a dat dovadă poporul ucrainean în apărarea sa împotriva agresiunii ruse. Am crezut că Ordinul Vulturului Alb, acordat în 2023, era destinat poporului ucrainean și armatei noastre. Așa s-a spus la momentul respectiv. Astăzi, am retrimis Ordinul președintelui Poloniei”, a mai spus președintele ucrainean.

Nawrocki i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincție de stat. De unde a pornit disputa

Vineri seara, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat că a decis să îi retragă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție de stat, după tensiuni istorice legate de Armata Insurgentă Ucraineană.

Decizia a fost luată după ce președintele Zelenski a semnat, luna trecută, un decret prin care o unitate a Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei a fost numită după „Eroii UPA”. Aceasta este o referință la Armata Insurgentă Ucraineană, care este considerată o forță naționalistă implicată în masacre asupra polonezilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„În acest moment, aș dori să subliniez că această decizie nu este îndreptată împotriva poporului ucrainean. Acest lucru nu înseamnă o schimbare strategică a orientării politicii de securitate a Poloniei. Am susținut și susținem Ucraina deoarece știm că agresiunea rusă reprezintă o amenințare la adresa securității Poloniei și a întregii Europe. (…) Polonia nu va accepta glorificarea celor care au ucis civili polonezi fără apărare”, a spus Nawrocki în mesajul în care a anunțat retragerea distincției.

Ordinul Vulturul Alb i-a fost acordat lui Zelenski pe 5 aprilie 2023 de către președintele de atunci, Andrzej Duda, pentru consolidarea relațiilor bilaterale și pentru susținerea democrației și securității în Europa.

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