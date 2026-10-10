Premieră culinară în București: Taste of Transylvania, cu chefi de top la Muzeul Satului

Timp de trei zile, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va găzdui un festival dedicat gusturilor și tradițiilor culinare ale Transilvaniei. Vizitatorii vor putea descoperi preparate tradiționale, dar și feluri de mâncare care arată cum pot fi aduse rețetele bunicilor în bucătăria modernă.

Evenimentul a ajuns la cea de-a zecea ediție și reunește, potrivit organizatorilor, 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice, printre care se numără și două restaurante cu stele Michelin.

De la bucătăria bunicii la farfuriile chefilor de top

Festivalul și-a propus să pună în valoare ingredientele locale și felul în care acestea pot fi folosite atât în rețetele tradiționale, cât și în preparatele contemporane.

Printre invitați se numără Adi Hădean, Alex Petricean, de la N.O.U.A. Bucătărie Românească, și Mihai Toader, de la Soro.lume, iar din Italia vine Simone Cantafio, chef cu stea Michelin, a transmis echipa Taste of Transylvania.

„Cred că Bucureștiul, în primul rând, avea nevoie de un astfel de eveniment”, consideră Alex Petricean, convins că festivalul poate readuce în atenția publicului rețete care riscă să fie uitate.

Pentru Adi Hădean, aflat la prima participare la Taste of Transylvania, festivalul este și o ocazie de a arăta cât de mult au contribuit gusturile ardelenești la bucătăria românească. Totodată, producătorii din Transilvania au posibilitatea să își facă cunoscute produsele și în alte regiuni ale țării.

Și Mihai Toader vede în festival „un ambasador al multiculturalismului de pe teritoriul României”. Potrivit acestuia, rețetele tradiționale pot fi adaptate bucătăriei moderne, fără să se piardă respectul pentru ingrediente și pentru cei care le produc.

Ateliere culinare și degustări de vinuri

Festivalul nu este însă doar despre privit și gustat. Vizitatorii vor putea participa gratuit la ateliere culinare și degustări de cafea, conform programului anunțat de organizatori.

Într-un spațiu dedicat demonstrațiilor culinare, chefii vor găti în fața publicului, iar gospodinele și bucătarii profesioniști își vor pune priceperea la încercare, pregătind mâncăruri din aceleași ingrediente.

De asemenea, sâmbătă, 17 octombrie, vizitatorii vor putea degusta vinurile a cinci crame, în cadrul a cinci sesiuni diferite.

Duminică, 18 octombrie, echipa Taste of Transylvania a programat un brunch cu preparate la discreție, timp de două ore.

Accesul la festival se face pe bază de bilet.

În primăvara acestui an, Taste of Transylvania a trecut și granița României. În martie, festivalul a ajuns pentru prima dată în Ungaria, la Muzeul în aer liber din Szentendre, unde a prezentat publicului gastronomia transilvăneană.