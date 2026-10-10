Prima pagină » Food » Premieră culinară în București: Taste of Transylvania, cu chefi de top la Muzeul Satului

Premieră culinară în București: Taste of Transylvania, cu chefi de top la Muzeul Satului

Festivalul gastronomic Taste of Transylvania ajunge pentru prima dată în București, între 16 și 18 octombrie, la Muzeul Satului. Evenimentul aduce în Capitală rețete transilvănene, preparate reinterpretate de bucătari cunoscuți și demonstrații culinare interactive.
Premieră culinară în București: Taste of Transylvania, cu chefi de top la Muzeul Satului
Maria Miron
10 oct. 2026, 18:36, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Timp de trei zile, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va găzdui un festival dedicat gusturilor și tradițiilor culinare ale Transilvaniei. Vizitatorii vor putea descoperi preparate tradiționale, dar și feluri de mâncare care arată cum pot fi aduse rețetele bunicilor în bucătăria modernă.

Evenimentul a ajuns la cea de-a zecea ediție și reunește, potrivit organizatorilor, 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice, printre care se numără și două restaurante cu stele Michelin.

De la bucătăria bunicii la farfuriile chefilor de top

Festivalul și-a propus să pună în valoare ingredientele locale și felul în care acestea pot fi folosite atât în rețetele tradiționale, cât și în preparatele contemporane.

Printre invitați se numără Adi Hădean, Alex Petricean, de la N.O.U.A. Bucătărie Românească, și Mihai Toader, de la Soro.lume, iar din Italia vine Simone Cantafio, chef cu stea Michelin, a transmis echipa Taste of Transylvania.

„Cred că Bucureștiul, în primul rând, avea nevoie de un astfel de eveniment”, consideră Alex Petricean, convins că festivalul poate readuce în atenția publicului rețete care riscă să fie uitate.

Pentru Adi Hădean, aflat la prima participare la Taste of Transylvania, festivalul este și o ocazie de a arăta cât de mult au contribuit gusturile ardelenești la bucătăria românească. Totodată, producătorii din Transilvania au posibilitatea să își facă cunoscute produsele și în alte regiuni ale țării.

Și Mihai Toader vede în festival „un ambasador al multiculturalismului de pe teritoriul României”. Potrivit acestuia, rețetele tradiționale pot fi adaptate bucătăriei moderne, fără să se piardă respectul pentru ingrediente și pentru cei care le produc.

Ateliere culinare și degustări de vinuri

Festivalul nu este însă doar despre privit și gustat. Vizitatorii vor putea participa gratuit la ateliere culinare și degustări de cafea, conform programului anunțat de organizatori.

Într-un spațiu dedicat demonstrațiilor culinare, chefii vor găti în fața publicului, iar gospodinele și bucătarii profesioniști își vor pune priceperea la încercare, pregătind mâncăruri din aceleași ingrediente.

De asemenea, sâmbătă, 17 octombrie, vizitatorii vor putea degusta vinurile a cinci crame, în cadrul a cinci sesiuni diferite.

Duminică, 18 octombrie, echipa Taste of Transylvania a programat un brunch cu preparate la discreție, timp de două ore.

Accesul la festival se face pe bază de bilet.

În primăvara acestui an, Taste of Transylvania a trecut și granița României. În martie, festivalul a ajuns pentru prima dată în Ungaria, la Muzeul în aer liber din Szentendre, unde a prezentat publicului gastronomia transilvăneană.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Alertă în Polonia: A avut loc al treilea atac cu cuțitul într-o școală, în mai puțin de o săptămână. Trei persoane au fost rănite într-o unitate de învățământ din Varșovia. De ce se tem autoritățile
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
Cancan
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport
5 mașini second-hand bune sub 5.000 de euro pe care le recomandă experții germani
Libertatea
Sarcomul, cancerul RAR care poate fi confundat cu o simplă umflătură. Dr. Silvia Brotea-Moșoiu: „Pacienții ajung la medic cu tumori de 20-30 de centimetri”
CSID
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor