Mâncare românească vrea să curerească Ungaria. Un important festival gastronomic merge în la cel mai mare muzeu în aer liber din Ungaria

Evenimentul marchează extinderea internațională a festivalului și face parte din seria manifestărilor programate pentru 2026.

Alegerea locației are o semnificație aparte. Muzeul din Szentendre, fondat în 1967, este unul dintre cele mai importante spații dedicate conservării vieții rurale din Europa Centrală. Întins pe zeci de hectare, acesta reunește sute de clădiri autentice sau reconstruite fidel, organizate astfel încât să redea specificul regional și cotidianul satului dintre secolele XVIII și XX.

Potrivit organizatorilor muzeul funcționează ca un „sat viu”, în care vizitatorii descoperă gospodării, biserici, ateliere și spații comunitare, dar și experiențe interactive care pun în valoare tradițiile locale.

Organizatorii văd ediția din Szentendre ca pe un pas important în evoluția festivalului, după anii în care proiectul s-a concentrat pe construirea unei comunități gastronomice puternice în Transilvania. Participarea într-un spațiu de asemenea anvergură aduce bucătăria transilvăneană în fața unui public internațional familiarizat cu experiențe culturale complexe și cu evenimente de profil.

Taste of Transylvania reunește bucătari, restaurante și producători locali și are ca temă gastronomia transilvăneană, inclusiv reinterpretări ale unor rețete tradiționale și folosirea ingredientelor regionale.

În 2026, organizatorii anunță un total de cinci evenimente, peste 200 de chefi implicați și aproximativ 40.000 de vizitatori așteptați.