Administratoarea grădiniței private, unde un copil de un an și 8 luni s-a înecat într-un iaz, reținută

IPJ Timiș a anunțat că, în urma probatoriului administrat în cauză de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, a fost reținută o femeie de 33 de ani, administratoarea Centrului Educațional, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Femeia a fost introdusă în arestul Poliției și în continuare sunt efectuate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului.

Activitățile au fost desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Un copil de un an și opt luni s-a înecat luni într-un iaz ornamental aflat în apropierea centrului educațional.

Potrivit polițiștilor, băiețelul fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din apropierea centrului, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia.

În ciuda manevrelor de resuscitare făcute de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului.