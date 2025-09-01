Un copil de un an și opt luni, înecat într-un iaz ornamental din Timișoara. Se afla la grădiniță privată

UPDATE: Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Timiș, ar fi fost vorba despre o grădiniță privată.

„Ne pare extrem de rău pentru această tragedie! Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreșcolar ale județului Timiș. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învățământul!”, a declarat Aura Danielescu, inspector școlar general din cadrul ISJ Timiș.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Potrivit IPJ Timiș, luni, în jurul orei 12.30, polițiștii Secției 2 au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor din Timișoara într-un iaz ornamental se află un minor înecat.

Polițiștii au constatat că este vorba de un băiețel de 1 an și 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din apropierea grădiniței, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia.

În ciuda manevrelor de resuscitare făcute de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor.