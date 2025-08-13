Bărbatul evadat din Penitenciarul Mărgineni, arestat pentru pedofilie, a fost prins 

Penitenciarul Mărgineni a transmis că deținutul Milosiu Ion, în vârstă de 32 de ani, a fost identificat și capturat la ora 11:43, în comuna Vărbilău, județul Prahova, în urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de penitenciare de la Penitenciarul Mărgineni, în colaborare cu personal din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova.

Penitenciarul reamintește că deținutul a părăsit penitenciarul marți, în jurul orei 18:00.

Acesta urmează să fie reîncarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în vederea dispunerii măsurilor legale.

„Părăsirea fără autorizare a locului de deținere reprezintă infracțiunea de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani”, informează Penitenciarul Mărgineni.

Știre inițială:

Bărbatul de 32 de ani, evadat din Penitenciarul Mărgineni, a fost prins de polițiști, miercuri, după aproape 15 ore. El a fost observat de un localnic, care a anunțat oamenii legii, spunându-le că evadatul se ascunsese în podul său.

Ion Milosiu fusese condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, clasificat în regim închis.

Bărbatul de 32 de ani a părăsit penitenciarul marți, în jurul orei 18, prin escaladarea gardului împrejmuitor al unității, în timp ce se afla la activități lucrative la blocul alimentar.

Oamenii legii au verificat toate locurile unde bărbatul ar fi putut fugi, inclusiv locuința fetiței pe care a abuzat-o sexual.

Individul a fost prins în podul casei unui bărbat din Vărbilău, județul Prahova, potrivit Antena 3 CNN.