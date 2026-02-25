CCR analizează sesizarea AUR privind numirile din Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR

UPDATE 10:45

Conform surselor MEDIAFAX, ambele dosare existente astăzi pe ordinea de zi la CCR au fost amânate pentru data de 25 martie.

Știrea inițială

Curtea Constituțională a României urmează să dezbată miercuri sesizările depuse de AUR referitoare la modul în care Parlamentul a stabilit componența Consiliilor de Administrație ale Televiziunea Română și Societatea Română de Radiodifuziune.

Formațiunea susține că a primit doar un singur loc în cele două Consilii de Administrație, în timp ce PNL, USR și UDMR, deși au mai puțini parlamentari, au obținut o reprezentare cel puțin egală sau chiar mai mare în aceste organisme de conducere.

Potrivit AUR, modul în care s-au făcut numirile nu respectă principiile stabilite de Constituție și de legislația în vigoare. Formațiunea susține că procedura parlamentară nu a ținut cont de echilibrul politic rezultat în urma alegerilor.

„Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament. În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului”, se arată într-un comunicat al AUR.

Reprezentanții AUR spun că au depus propuneri pentru două poziții de membri titulari și două poziții de membri supleanți, în concordanță cu numărul de parlamentari. Ei susțin că o parte dintre aceste propuneri nu au fost luate în calcul de comisiile parlamentare.

„Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componenţe ale Consiliilor de Administraţie care nu reflectă configuraţia politică reală a Legislativului. Concret, deşi configuraţia Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administraţie ale SRTV şi SRR, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”, mai arată AUR.

În sesizare se mai transmite că „Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituţională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului 28/2012, prin care CCR a sancţionat o situaţie similară de încălcare a principiului reprezentativităţii politice în Consiliile de Administraţie ale serviciilor publice de radio şi televiziune”.

Formațiunea consideră că modul în care au fost făcute numirile afectează funcționarea corectă a instituțiilor publice de radio și de televiziune.

Partidul cere CCR să declare neconstituționale hotărârile Parlamentului și să dispună refacerea procedurii, astfel încât componența consiliilor să respecte configurația politică din prezent.