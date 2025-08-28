Cluj: Trei bărbați, arestați preventiv după ce au amenințat cu moartea trei polițiști

Trei inculpați au fost arestați preventiv, printr-o decizie a magistraților de la Judecătoria Turda, după ce ar fi amenințat cu moartea trei polițiști.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, procurorii au dispus cercetarea pentru ultraj a trei inculpați.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă a celor trei inculpați pentru o perioadă de trei zile.

În noaptea de 17 spre 18 august, cei trei ar fi ameninţat cu moartea şi cu acte de violenţă trei agenţi de poliţie, din cadrul Poliţiei Municipiului Turda, care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu.