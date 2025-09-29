Incendiu la o școală din Cluj-Napoca: Peste 600 de elevi au fost evacuați

Incendiul a izbucnit luni dimineață la o clădire aflată în Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” din municipiul Cluj-Napoca. Imobilul este în reabilitare, iar focul a pornit de la două panouri electrice amplasate pe acoperiș, cuprinzând o zonă de aproximativ 10 metri pătrați, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Avram Iancu” al județului Cluj, citat de Ziua de Cluj.

Focul, izolat la timp

La intervenție au fost trimise patru autospeciale de stingere și o autoscară, iar incendiul a fost stins înainte să se extindă: „Flăcările au fost stinse în limitele găsite de către echipajele noastre. Până la sosirea pompierilor, cadrele didactice și personalul din cadrul școlii au reacționat prompt și au coordonat evacuarea în siguranță a 630 de elevi din toate clădirile unității de învățământ”, au comunicat reprezentanții ISU Cluj.

În clădire se aflau doar cei care executau lucrările de reabilitare, iar aceștia s-au autoevacuat la timp, fără incidente.

„Nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale”, a transmis ISU Cluj, precizând că activitatea școlii va putea fi reluată în condiții normale.

Riscuri mai mari în timpul renovărilor

Nu doar scurtcircuitele pot provoca incendii la panourile electrice. În timp, conexiunile pot slăbi sau oxida, ducând la supraîncălzire și aprinderea materialelor din jur. Supraîncărcarea circuitelor, componentele defecte ori de calitate slabă, dar și montajele făcute necorespunzător favorizează formarea unor „puncte fierbinți” care, în contact cu izolația sau alte elemente inflamabile, pot declanșa un incendiu.

Riscurile cresc în timpul lucrărilor de construcție sau reabilitare deoarece umezeala, praful sau prezența unor corpuri străine în interiorul panoului pot genera apariția unor arcuri electrice periculoase.