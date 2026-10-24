Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de viol în două episoade la o săptămână distanță. Ce susțin procurorii

În referatul de arestare se arată că Parchetul s-a sesizat din oficiu în urma apariției unui material în presă.

„Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din 27.11.2025, întocmit în cadrul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Iași, au fost consemnate informațiile rezultate din articolul publicat la data de 24.11.2025 pe site-ul reporteris.ro, referitoare la faptul că Toader Ionuț Alexandru, notar și lector universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității .,Alexandru loan Cuza” din Iași, ar fi întreținut, prin constrângere și profitând de autoritatea funcției didactice, două raporturi sexuale cu o studentă, unul în biroul din cadrul facultății și celălalt la sediul biroului notarial. Totodată, au fost consemnate informațiile privind pretinderea unor favoruri de natură sexuală de la o altă studentă, în scopul remedierii situației școlare și a obținerii notei de promovare”, arată procurorii în referatul de arestare.

Sesizarea a privit infracțiunile de viol, și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual. Prin ordonanța din 27 noiembrie 2025, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem (cu privire la fapte) pentru respectivele infracțiuni.

Documentul, extrem de stufos, de peste 60 de pagini, redă în detaliu faptele pentru care cadrul didactic a fost pus sub acuzare, numărul victimelor fiind mai mare, ancheta vizând fapte, comise încă din anul 2022.

„Timpul scurs de la comiterea unora dintre fapte trebuie evaluat în raport cu întreaga succesiune a conduitei. Episoadele din anul 2022 au fost urmate de fapte reținute în anii 2024 și 2025, față de alte studente, prin folosirea aceleiași poziii profesionale. La momentul formulării propunerii, inculpatul își păstrează calitatea de cadru didactic, iar mediul in care s-au constituit relațiile de autoritate și posibilitatea contactării studentelor sub justificări profesionale subzistă în aceleași condiții”, susțin procurorii.

Dosarul conține numeroase mărturii ale unor studente care au fost abordate în mod asemănător, cererile de favoruri sexuale fiind disimulate în mod ambiguu pentru a nu constitui eventuale probe.

„La dosar există numeroase mărturii ale altor studente care au fost contactate într-o manieră asemănătoare, prin mesaje aparent întâmplătoare, invocarea unor motive academice, mutarea comunicării în spațiul privat și invitații la întâlniri în afara cadrului universitar. În aceste situații, ambiguitatea mesajelor și întreruperea interacțiunii nu permit identificarea suficient de clară a unei solicitări de favoruri sexuale pentru reținerea unor infracțiuni autonome de folosire abuzivă a funcției in scop sexual. Relatările păstreazã însă relevanță probatonie pentru evaluarea modului de acțiune al inculpatului”, se arată în documentul Parchetului.

Mărturiile din anchetă descriu, mai susțin procurorii, repetarea aceleiași modalități de apropiere, testarea disponibilității studentelor și folosirea raportului didactic pentru inițierea unor contacte pensonale.

În final procurorii își justifică cererea de arestare preventivă, singura măsură considerată potrivită pentru Alexandru Toader. „Privarea de libertate este necesară pentru întreruperea efectivă a posibilității de a folosi acelașai cadru de autoritate în raport cu studentele și pentru înlăturarea stării de insecuritate generate de conduita repetată”, se mai arată în referatul de arestare.