Gisele Pelicot revine în instanță pentru apelul unuia dintre bărbații condamnați pentru violul în masă al acesteia

Gisele Pelicot a revenit luni în instanță împotriva singurului bărbat, dintre cei 51 condamnați, care a contestat verdictul de vinovăție într-un caz de viol în masă care a șocat Franța anul trecut.

Pe o perioadă de nouă ani, din iulie 2011 până în octombrie 2020, Dominique Pelicot, un bărbat din Mazan, în sud-estul Franței, și-a drogat și violat în mod repetat soția, Gisèle Pelicot, și a invitat străini să o agreseze în timp ce aceasta era inconștientă.

Gisèle, care nu știa de abuzurile la care era supusă, a fost violată de cel puțin 92 de ori de către 72 de bărbați diferiți, în timp ce soțul ei îi filma și îi fotografia.

Ea a devenit un simbol feminist în țară și în străinătate după ce a renunțat la anonimat și s-a opus acestor agresiuni de care a aflat, în instanță.

Pelicot nu a făcut nicio declarație la sosirea în instanță și a abordat o atitudine calmă, relatează Reuters. Câteva zeci de persoane așteptau în fața clădirii cu pancarte pentru a-și arăta sprijinul.

Dominique Pelicot, care a recunoscut că și-a drogat soția, a primit o condamnare de 20 de ani de închisoare. Toți cei 50 de co-agresori ai săi au fost găsiți vinovați de viol, tentativă de viol sau agresiune sexuală.

Husamettin Dogan, condamnat la nouă ani de închisoare în decembrie anul trecut, neagă că ar fi avut intenția de a o viola pe Gisele Pelicot.

El susține că a fost mințit de Dominique Pelicot, fostul soț al lui Gisele Pelicot, care și-a drogat soția și a oferit-o unor străini găsiți în mediul online pentru agresiuni.

El este muncitor în construcții, are 44 de ani, și a fost judecat luni la Nîmes, în sudul Franței, sub acuzația de viol agravat prin administrarea de substanțe care afectează judecata sau autocontrolul, o infracțiune care se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare.

Momentan, Husamettin Dogan rămâne în libertate în așteptarea verdictului. Procurorii ceruseră 12 ani la primul său proces, dar instanța a impus nouă.

Avocata lui, Sylvie Menvielle, a spus că Dogan „credea că acesta participa la un trio libertin pentru care nu știa la momentul respectiv că Gisele Pelicot nu își dăduse consimțământul, așa că nu putea accepta verdictul de vinovăție”.