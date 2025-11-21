Horațiu Potra, fiul și nepotul său, în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu este definitivă

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său au fost, vineri, arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, anunță Curtea de Apel Bucureşti.

Decizia instanţei, însă, nu este defintivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

„Confirmă arestarea preventivă dispusă faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin prin încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul ÎCCJ, definitivă prin încheierea nr. 2/C din data de 13 martie 2025. Dispune executarea mandatelor de arestare preventivă emise faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin pe o perioadă de 30 de zile, care se calculează de la data încarcerării, respectiv 20.11.2025, până la data de 19.12.2025, inclusiv. Respinge ca nefondate cererile privind înlocuirea măsurii arestării preventive, formulate de inculpaţi. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, se menționează în minuta instanţei.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de alți 20 de inculpați, membri ai grupării sale de mercenari, precum și alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar ce vizează săvârșirea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Fuga din România și capturarea în Dubai

Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, au fugit din România la începutul anului, fiind ulterior dați în urmărire internațională.

Toți trei au fost arestați pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, chiar înainte de îmbarcarea într-un zbor spre Moscova. Aceștia au fost aduși în România sub escortă în seara zilei de joi, 20 noiembrie.