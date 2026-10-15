Instanța a ridicat sechestrul asigurător pe bunurile firmei Nordis. Activele sunt evaluate la peste 120 de milioane de euro. Proprietarii pot continua construcțiile

Instanța a decis ridicarea definitivă a măsurilor asigurătorii instituite de procurorii DIICOT asupra bunurilor societăților Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL, în dosarul privind presupusele fraude imobiliare. În schimb, judecătorii au respins contestația formulată de omul de afaceri Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, astfel că sechestrele asupra bunurilor sale personale rămân în vigoare.

Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 14 octombrie 2026, și este definitivă.

Potrivit minutei instanței, judecătorii au admis contestațiile formulate de Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL împotriva ordonanței procurorilor DIICOT din 21 iulie 2026, prin care fuseseră menținute măsurile asigurătorii asupra bunurilor celor două societăți.

„Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii menținute prin ordonanța procurorului din data de 21.07.2026 […] cu privire la bunurile contestatorilor NORDIS MANAGEMENT SRL și NORDIS MAMAIA SRL”, se arată în hotărâre.

Active evaluate la peste 120 de milioane de euro. Ce urmează pentru proiectele Nordis

Potrivit unei persoane implicate în procedurile care privesc cele două societăți, activele deblocate în urma deciziei instanței au o valoare de peste 120 de milioane de euro, conform evaluărilor invocate de aceasta. Acum, acționarii NORDIS au drumul liber pentru a finaliza construcțiile la Mamaia și Brașov, așa cum s-a decis în adunările creditorilor.

Ce a decis instanța

În minuta decizia Curții de Apel București se arată:

„admite contestația formulată de contestatorii NORDIS MANAGEMENT SRL si NORDIS MAMAIA împotriva ordonanței procurorului din data de 21.07.2026, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate în dosarul nr 1854/D/P/2022, prin care au fost menținute măsurile asigurătorii instituite în cauză asupra bunurilor acestora. Dispune ridicarea măsurilor asiguratorii menținute prin ordonanța procurorului din data de 21.07.2026, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate în dosarul nr 1854/D/P/2022, cu privire la bunurile contestatorilor NORDIS MANAGEMENT SRL si NORDIS MAMAIA SRL. În baza art 250 ind 2 raportat la art 250 alin 1 cod procedura penală, cu aplicarea art 249 alin 5 cod procedura penală, respinge ca neîntemeiată contestația formulată de contestatorul C V R împotriva ordonanței procurorului din data de 21.07.2026, emisă de emisa de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate în dosarul nr 1854/D/P/2022, prin care au fost menținute măsurile asigurătorii instituite în cauza asupra bunurilor acestuia. În baza art 275 alin 2 cod procedură penală obligă contestatarul C V R la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunțată în data de 14.10.2026, prin punere la dispoziție a minutei, prin mijlocirea grefei instanței”.