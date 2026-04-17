Mădălina Afrăsinie la „Off the record”: „Bolojan a deschis cutia Pandorei, iar ultima care va ieși nu va fi speranța, va fi dictatura completă”

Numirile recente în fruntea parchetelor au reaprins dezbaterea privind independența Justiției, după ce președintele Nicușor Dan a decis să ignore avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comentează Mădălina Afrăsinie, judecător la Tribunalul BUcurești, la emisiunea Sorinei Matei, „Off the record”.

Potrivit judecătoarei, decizia este legală, însă ridică probleme mai largi legate de funcționarea sistemului.

„Ne place sau nu, legea a fost respectată. Avizul Secției de Procurori este unul consultativ, ceea ce înseamnă că poate fi luat în considerare sau nu”, a explicat Afrăsinie, subliniind că astfel de situații nu sunt o noutate în România.

Practică repetată: numiri cu aviz negativ

Judecătoarea atrage atenția că mai mulți procurori-șefi au fost numiți în trecut, în ciuda unor avize negative din partea CSM, inclusiv în mandatele foștilor președinți.

În opinia sa, criticile actuale aduse acestui proces sunt selective și părtinitoare.

„Dacă se considera că avizul trebuie să fie obligatoriu, legea trebuia modificată de atunci. Nu putem respecta legea doar când ne convine”, a spus aceasta.

Probleme structurale: „procurorii, încă în zona influenței politice”

Magistratul consideră că actualul sistem de numire a procurorilor-șefi lasă loc interferențelor politice și ar trebui regândit.

„Unii merg mai departe, că s-au negociat funcțiile de procurori cu cele de la serviciile de informații. Urmează să vedem numirile care vor fi făcute. Haideți să încercăm și varianta asta.

Ar fi un început.

Nu știu cum se va materializa, dacă va fi mai bine, dacă va fi mai rău, dar haideți să scoatem procurorii din pixul politicienilor”, a afirmat Afrăsinie, sugerând că o reformă legislativă ar putea reduce suspiciunile privind negocierile politice.

Critici la adresa intervențiilor politice

Judecătoarea a criticat și presupuse intervenții politice directe în procesul de selecție din Justiție, considerând că acestea afectează principiul separației puterilor în stat.

„Mi s-a părut umilitor faptul că Nicușor Dan și-a permis să o sune și să-i ceară (Liei Savonea, n. red.) să nu candideze. Pentru mine asta a șters tot ceea ce înseamnă stat de drept, separația puterilor în stat, respectul față de o instituție supremă în stat, adică Înalta Curte de Casație și Justiție”, a comentat ea.

„Ceea ce nu se spune este că rectificarea pensiilor ni se aplică nouă, celor care suntem în activitate”

Magistratul a criticat dur și politicile recente ale guvernării Bolojan, în special cele legate de pensiile magistraților, despre care spune că au afectat imaginea sistemului și au generat tensiuni sociale.

„(Bolojan n. red.) a venit și a intrat ca un camion în mulțime și a spulberat tot ce înseamnă stabilitatea în materie. Vorbesc din perspectiva mea ca judecător. La primele discuții cu reprezentanții asociațiilor profesionale, tovarășul Ilie Bolojan a spus că dânsul își asumă destabilizarea Justiției.

Și, ce să vedeți, nu am destabilizat doar Justiția, am destabilizat întreaga țară.

De ce spun că nu este în regulă ce s-a întâmplat?

Pentru că minciunile pe care dânsul le-a rostogolit cu pensii de zeci de mii de euro, cu pensionari la 45 de ani… Eu împlinesc 51 de ani anul ăsta și încă nu m-am pensionat.

Au fost rostogolite niște minciuni care n-au făcut decât să amplifice o părere destul de proastă a poporului față de noi, judecătorii.

Și n-au făcut altceva decât să ofere muniție să tragă în noi. Pentru că, nu-i așa, dai poporului pâine și circ și muți atenția de la problemele reale ale societății.

Ați mai auzit ceva de jalonul 215 să se fi atins?

Ceea ce nu se spune este faptul că aceste modificări legislative pe pensiile noastre se aplică celor care suntem în activitate.

Adică cei care au apucat să iasă cu pensii de 80% din brut cu pensii și care s-au pensionat la 48 de ani”, a comentat judecătoarea.

„Un prim pas către o concentrare tot mai mare a Puterii”

Potrivit judecătoarei, modificările recente ar putea fi doar începutul unor reforme mai profunde ale sistemului de justiție.

„Acesta este doar primul pas. Urmează legile Justiției. Există riscul unei concentrări tot mai mari a puterii”, a avertizat ea.

Echilibrul puterilor

Mădălina Afrăsinie consideră că independența Justiției rămâne o miză majoră, într-un context în care instituții-cheie ale statului sunt deja influențate politic.

„(Bolojan n. red.) A deschis de fapt cutia Pandorei pentru modificarea legilor justiției Și să știți că ultima care va ieși din cutia Pandorei nu va fi speranța. Va fi dictatura completă. (…)

„Tovarășul Băsăscu spunea ceva de niște chei ale puterii. În momentul de față, cheile puterii pentru cei de la guvernare. Sunt trei chei: Curtea Constituțională ( și o au – amintiți-vă ce a zis Emil Boc: „Schimbăm majoritatea, schimbăm decizia” – nu a zis-o întâmplător). Urmează Avocatul Poporului, a doua cheie Și a treia este Justiția. Încă nu o au”, a comentat judecătoarea.