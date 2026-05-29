Curtea Supremă decide că procurorii constănțeni Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Decizia completului de divergență

Completul de divergență al ÎCCJ a decis în unanimitate următoarele:

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Ştefan Gigi Valentin împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026.

Iar în majoritate, același complet de divergență a decis că respinge, ca nefondată, și contestația formulată de inculpatul Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026.

Obligă contestatorii inculpaţi la plata sumei de câte 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu, astăzi, 29 mai 2026.

În cazul Niță, unul dintre judecători a avut o opinie separată, încercând să-l lase liber pe procuror:

„Cu opinia separată în sensul: Admiterii contestaţiei formulate de inculpatul Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026, desfiinţării, în parte a încheierii contestate, respingerii propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Niţă Teodor, punerii de îndată în libertate a acestuia de sub puterea mandatului nr.2/U din 15 mai 2026 emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a rămânerii cheltuielilor judiciare ocazionate de formularea contestaţiei în sarcina statului”.

Gigi Ștefan și Teodor Niță sunt puși sub acuzare de SUPC pentru săvârșirea mai multor fapte de corupție în legătură cu exercitarea funcției.