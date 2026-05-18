Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost suspendați din funcțiile de procuror de către CSM

Secția pentru Procurori a CSM a decis astăzi suspendarea din funcție a procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Cei doi procurori activau în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Decizia a fost luată în unanimitate în temeiul dispozițiilor art.197 alin.(1) lit.b) din Legea nr.303/2022, modificată și completată, începând cu data de 18.05.2026.

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor doi procurori la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, la propunerea SUPC.

În referatul cu propunere de arestare preventivă procurorul de caz a reținut săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și trafic de influență, în formă continuată (multiple acte materiale) de către unul dintre inculpați și instigare la abuz în serviciu pentru cel de-al doilea inculpat.