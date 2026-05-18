Prima pagină » Știrile zilei » Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost suspendați din funcțiile de procuror de către CSM

Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost suspendați din funcțiile de procuror de către CSM

Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost suspendați din funcție de către Secția pentru procurori din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, după ce au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în dosarul instrumentat de Parchetul General. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță activau în care Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost suspendați din funcțiile de procuror de către CSM
Sorina Matei
18 mai 2026, 15:56, Justiţie
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Secția pentru Procurori a CSM a decis astăzi suspendarea din funcție a procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Cei doi procurori activau în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Decizia a fost luată în unanimitate în temeiul dispozițiilor art.197 alin.(1) lit.b) din Legea nr.303/2022, modificată și completată, începând cu data de 18.05.2026.

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor doi procurori la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, la propunerea SUPC.

În referatul cu propunere de arestare preventivă procurorul de caz a reținut săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și trafic de influență, în formă continuată (multiple acte materiale) de către unul dintre inculpați și instigare la abuz în serviciu pentru cel de-al doilea inculpat.

Citește și

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Ziua consultărilor la Cotroceni. UDMR vrea refacerea coaliției. AUR anunță că își asumă guvernarea. USR și PNL nu susțin guvern cu PSD
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Alexandra Cioată a lovit cu mașina un motociclist, de ciudă că a pierdut o cursă ilegală de viteză
Libertatea
Rareș Cojoc rupe tăcerea după divorțul de Andreea Popescu. De ce s-au despărțit: „Nu s-a terminat din cauza mea”
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia