Cine trasmite CSM București – Esbjerg, cel mai important meci al sezonului. Calificarea în Final Four pe masă

CSM București joacă duminică, de la ora 17:00, unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. „Tigroaicele” primesc vizita formației Team Esbjerg, în manșa retur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, într-o Sală Polivalentă sold-out, unde aproximativ 5.000 de fani sunt așteptați să creeze o atmosferă incendiară.

Echipa pregătită de Bojana Popovic are de recuperat un singur gol după înfrângerea din tur, 25-26, iar miza este uriașă: calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor, acolo unde CSM București nu a mai ajuns din 2018.

CSM București – Team Esbjerg, programat de la ora 17:00, și Brest – Gloria Bistrița, de la ora 19:00, vor fi transmise în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În tabăra bucureșteană, atmosfera este una de optimism, dar și de concentrare maximă. Bojana Popovic a încercat să detensioneze vestiarul înaintea meciului decisiv și le-a scos pe jucătoare la cinema, într-un moment menit să consolideze grupul înaintea duelului cu danezele.

„Am avut o săptămână bună și sper ca după ultimele două antrenamente pe care le mai avem de făcut toată lumea să fie sănătoasă. Este bună atmosfera, am făcut antrenamente reușite, iar ieri am fost împreună la cinema să vedem un film. Sper ca toate acele sentimente de la primul meci și de la antrenamentele pe care le-am avut să ne dea mai multă încredere pentru ceea ce ne dorim să obținem”, a declarat Bojana Popovic.

Antrenoarea CSM-ului mizează pe sprijinul publicului, pe care îl consideră un element esențial în încercarea de a întoarce rezultatul din Danemarca.

„Nu punem presiune, au fost relaxate la antrenament, le-am simțit motivate și chiar abia așteaptă meciul. Chiar cred că avem o șansă mare, am simțit în primul meci că Esbjerg este o echipă bună, dar desigur că noi mai avem resurse și putem da mai mult. Cu toată sala plină și cu aproximativ 5.000 de oameni care vor fi ca al optulea jucător pentru noi, cred că avem o forță mare să realizăm ceea ce visăm cu toții de mulți ani, inclusiv eu”, a mai spus Popovic.

Crina Pintea: Acum simt că focul este foarte puternic

Pentru Crina Pintea, partida cu Esbjerg are o încărcătură aparte. Pivotul CSM-ului a subliniat că echipa așteaptă de ani buni un asemenea moment și că avantajul minim al danezelor poate fi anulat cu ambiție, concentrare și sprijinul fanilor.

„M-am bucurat foarte mult să aud că deja s-au vândut toate biletele. Vreau să le mulțumesc încă de pe acum tuturor oamenilor care vin la sală. Cred că golul acela valorează extrem de mult. Cred că valorează ani de muncă, pentru că numai eu sunt de șase ani la echipa asta și îmi doresc extrem de mult să ajungem în Final Four. Și da, într-adevăr, valorează opt ani de când nu a mai fost echipa în Final Four”, a spus Crina Pintea.

Handbalista nu vede duelurile cu Esbjerg ca pe un „coșmar”, chiar dacă formația daneză a fost un adversar dificil pentru CSM în ultimele sezoane.

„Avem foarte multă ambiție, motivație. Acum simt că focul este foarte puternic. Esbjerg? N-aș putea să-l numesc așa, coșmar. Cred că nimic nu este întâmplător și probabil aveam de învățat ceva în toți anii ăștia. Și cred că acum este momentul să arătăm că am învățat și că o să ajungem acolo unde ne este locul”, a adăugat Pintea.