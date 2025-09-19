Managerul Spitalului de Urgență Caransebeș, reținut pentru că a luat mită

Pe lângă reținerea lui Singh Bhupinder (care este finul fostului parlamentar PSD de Caraș-Severin și actualului vicepreședinte al Curții de Conturi, Ion Mocioalcă), procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și față de suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

„La data de 4 mai 2025, suspectul Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, ar fi acceptat promisiunea, direct și pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, și anume atribuirea preferențială, prin achiziție directă, a unui contract de achiziție publică cu societatea menționată anterior constând în lucrări de reparații la etajul șase al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, în valoare de 900.400 lei, fără TVA”, arată procurorii DNA.

În cursul zilei de joi, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza județului Caraș-Severin, dintre care una la sediul unei instituții publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau societăți comerciale. La domiciliul suspectului Singh Bhupinder au fost găsite sume de bani care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 96.200 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci și 5.000 forinți.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.