Ministerul Justiției propune modificări importante la Legea insolvenței

Proiectul propune consolidarea răspunderii administratorilor, inclusiv a celor de facto, și stabilirea unor obligații mai clare privind raportarea și justificarea deciziilor financiare. Se introduce interdicția ca administratorii sancționați să fondeze societăți timp de cinci ani și se extinde interdicția de a ocupa funcții de conducere. De asemenea, se reglementează vânzarea bunurilor către afiliați în frauda creditorilor și se instituie prezumția că nedepunerea situațiilor financiare indică lipsa contabilității.

Pentru creșterea transparenței și facilitarea recuperării creanțelor, proiectul prevede notificarea prealabilă a creditorului fiscal, comunicarea electronică a rapoartelor și planurilor de reorganizare, includerea unor informații suplimentare în tabelele creanțelor și clarificarea conceptului de afiliat. Numărul creditorilor afiliați din comitetul creditorilor va fi limitat.

Durata procedurilor de insolvență va fi redusă prin verificări periodice ale situației financiare a debitorului, vânzări prin licitație publică și închiderea procedurii odată cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin planul confirmat, chiar dacă există creanțe curente necerte. De asemenea, va fi dezvoltată o platformă informatică pentru desemnarea aleatorie a administratorilor judiciari și vor fi completate atribuțiile practicienilor pentru închiderea mai rapidă a procedurilor.

Autoritățile susțin că aceste modificări vor contribui la un climat economic mai predictibil, la protejarea drepturilor creditorilor și la reducerea riscurilor investiționale.