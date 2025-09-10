Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească

„Electrocentrale București (ELCEN) informează că directorul general al companiei și directorul comercial se află sub măsura controlului judiciar dispusă de autoritățile competente. Compania respectă cadrul legal și cooperează deplin cu instituțiile abilitate pentru clarificarea aspectelor investigate”, transmite miercuri compania.

Activitatea ELCEN se desfășoară în condiții normale, iar continuitatea serviciilor de producere a energiei electrice și termice nu este afectată, potrivit reprezentanților companiei.

„Consiliul de Administrație al ELCEN urmează să se întrunească pentru a decide asupra măsurilor necesare menținerii funcționării eficiente a conducerii companiei, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv”, precizează ELCEN.

Procurorii DNA au dispus punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a directorului general al ELCEN, Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, și a directorului comercial, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, acuzați de luare de mită și complicitate la luare de mită.