Vicepreședintele CJ Brașov, sub control judiciar după numirea directorului companiei de apă

Procurorii DNA-Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu 30 octombrie, Constantin Todorică Şerban, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul (ADIDAJ) Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit.

Faptele pentru care este acuzat vicepreședintele Consiliului Județean Brașov au avut loc în perioada 20 martie 2024-18 septembrie 2025.

Procurorii DNA susțin că prin încălcarea prevederilor legale, Constantin Șerban Todorică ar fi viciat procedura de numire a doi membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Apa Brașov SA, la rândul lor, cercetați în dosar cu scopul de a dobândi controlul asupra resurselor gestionate de companie.

„Pentru obținerea acestui deziderat, inculpatul l-ar fi angajat în cadrul ADIDAJ Brașov (autoritatea tutelară a Companiei) pe Dragomir Liviu, pe care mai apoi l-ar fi numit președinte al comisiei de selecție a membrilor. Ulterior, inculpatul Șerban Todorică Constantin, în mod direct și indirect, ar fi exercitat acțiuni de menținere a controlului asupra activității Companiei Apa Brașov SA și prin vicierea procedurii de selecție a directorului general al companiei, funcție ocupată, în cele din urmă, în mod nelegal, de inculpatul Cocoș Liviu. Pentru desfășurarea procedurii, ar fi fost încheiat, prin cumpărare directă, un contract având ca obiect achiziția de servicii de recrutare a unui expert care ar fi conlucrat pentru a îndeplini scopul infracțional și care ar fi efectuat întreaga selecție”, se arată într-un comunicat al DNA.

Procurorii au calculat și prejudiciul în acest dosar, care se ridică la acest moment, la 65.561,5 lei, reprezentând plata indemnizației directorului general în lunile iulie și august 2025, precum și onorariul expertului desemnat pentru selecția directorului general.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Constantin Todorică Şerban nu are dreptul să exercite funcțiile de președinte și vicepreședinte CJ Brașov, precum și pe cea de președinte al ADIDAJ Brașov, în exercitarea cărora a săvârșit infracțiunea.