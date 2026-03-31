Reformele judiciare și lupta anticorupție, discutate de ministrul Justiției cu ambasadorul SUA

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut marți o întrevedere oficială cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg. Discuțiile au vizat cooperarea judiciară și prioritățile de reformă din domeniu.
Reformele judiciare și lupta anticorupție, discutate de ministrul Justiției cu ambasadorul SUA
Sursa foto: Ministerul Justiției
Alexandra-Valentina Dumitru
31 mart. 2026, 12:51, Justiţie

Potrivit Ministerului Justiției, în cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile privind consolidarea cooperării dintre România și Statele Unite ale Americii în domeniul justiției.

Au fost analizate aspecte care vizează combaterea criminalității informatice și a traficului de persoane, precum și recuperarea prejudiciilor și identificarea activelor provenite din infracțiuni.

În ceea ce privește reformele din sistemul judiciar, au fost prezentate direcții precum „asigurarea unei justiții eficiente, accesibile și independente”, „reducerea duratei de soluționare a cauzelor”, „modernizarea infrastructurii instanțelor și accelerarea digitalizării sistemului judiciar” și „consolidarea cadrului legislativ și a capacității instituționale”.

Un alt punct al discuțiilor a fost cooperarea în combaterea corupției și a criminalității transfrontaliere. Ministerul precizează că „România continuă demersurile pentru aderarea la OCDE, înregistrând progrese importante în alinierea la standardele internaționale”.

Referitor la viitoarea Strategie Națională Anticorupție 2026–2030, „a fost demarat procesul de elaborare a documentului strategic pe baza unor analize aprofundate și a unei evaluări independente, similar exercițiilor strategice anterioare”, iar partea română și-a exprimat interesul pentru valorificarea expertizei americane, în special în mecanismele de coordonare interinstituțională.

Totodată, Ministerul Justiției a subliniat importanța colaborării cu Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training în vederea consolidării cooperării pentru implementarea Convenției anti-mită a OCDE și pentru întărirea capacității instituționale de prevenire și combatere a corupției.

Potrivit Ministerului Justiției, întâlnirea „reconfirmă angajamentul comun al României și Statelor Unite ale Americii pentru consolidarea statului de drept, promovarea valorilor democratice și întărirea cooperării judiciare bilaterale”.

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Libertatea
Zodia care primește o ofertă care îi va schimba radical viața, susține Mihai Voropchievici. Când se va întâmpla
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor