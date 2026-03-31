Reformele judiciare și lupta anticorupție, discutate de ministrul Justiției cu ambasadorul SUA

Potrivit Ministerului Justiției, în cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile privind consolidarea cooperării dintre România și Statele Unite ale Americii în domeniul justiției.

Au fost analizate aspecte care vizează combaterea criminalității informatice și a traficului de persoane, precum și recuperarea prejudiciilor și identificarea activelor provenite din infracțiuni.

În ceea ce privește reformele din sistemul judiciar, au fost prezentate direcții precum „asigurarea unei justiții eficiente, accesibile și independente”, „reducerea duratei de soluționare a cauzelor”, „modernizarea infrastructurii instanțelor și accelerarea digitalizării sistemului judiciar” și „consolidarea cadrului legislativ și a capacității instituționale”.

Un alt punct al discuțiilor a fost cooperarea în combaterea corupției și a criminalității transfrontaliere. Ministerul precizează că „România continuă demersurile pentru aderarea la OCDE, înregistrând progrese importante în alinierea la standardele internaționale”.

Referitor la viitoarea Strategie Națională Anticorupție 2026–2030, „a fost demarat procesul de elaborare a documentului strategic pe baza unor analize aprofundate și a unei evaluări independente, similar exercițiilor strategice anterioare”, iar partea română și-a exprimat interesul pentru valorificarea expertizei americane, în special în mecanismele de coordonare interinstituțională.

Totodată, Ministerul Justiției a subliniat importanța colaborării cu Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training în vederea consolidării cooperării pentru implementarea Convenției anti-mită a OCDE și pentru întărirea capacității instituționale de prevenire și combatere a corupției.

Potrivit Ministerului Justiției, întâlnirea „reconfirmă angajamentul comun al României și Statelor Unite ale Americii pentru consolidarea statului de drept, promovarea valorilor democratice și întărirea cooperării judiciare bilaterale”.