Cristina Chiriac este noul Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Miercuri, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) informează că actuala șefă DNA Iași, Cristina Chiriac și-a preluat mandatul pentru funcția de Procuror General și că va fi la conducea ICCJ pentru un mandat de trei ani.
Cristina Chiriac este noul Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă foto: Marian Ilie / Mediafax Foto
Daiana Rob
15 apr. 2026, 10:14, Politic

Noul Procuror General al ÎCCJ a oferit și o declarație cu privire la preluarea mandatului.

„Cu ocazia învestirii mele în funcția de Procuror General, doresc să exprim profunda recunoștință pentru încrederea acordată și să reafirm angajamentul ferm față de valorile fundamentale ale statului de drept.

Preluarea acestei responsabilități reprezintă nu doar o onoare, ci și o misiune deosebit de importantă, care implică responsabilitate, echilibru și determinare. Activitatea Ministerului Public trebuie să se desfășoare în mod constant sub semnul legalității, imparțialității și profesionalismului, în beneficiul cetățenilor și al societății în ansamblu”, a declarat Cristina Chiriac, în comunicatul transmis, miercuri, de ÎCCJ.

Chiriac a precizat că prioritatea mandatului său este „ consolidarea încrederii publice în actul de justiție, prin asigurarea unei activități eficiente, transparente și predictibile a parchetelor”.

Ea a precizat că va „susține întărirea capacității instituționale, protejarea independenței procurorilor și promovarea unui climat profesional bazat pe integritate și respect reciproc”.

Chiriac a vorbit și despre combaterea corupției.

„Combaterea corupției, a infracțiunilor care constituie domeniile prioritare ale Ministerului Public, precum și a oricăror forme de încălcare a legii va constitui o direcție esențială, abordată cu fermitate, dar și cu respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale”, a declarat Chiriac.

Ea spune că-și asumă noua funcție cu responsabilitate.

„Sunt conștientă de așteptările ridicate ale societății și îmi asum această funcție cu responsabilitate, deschidere și determinarea de a contribui la consolidarea unui sistem judiciar puternic și credibil. Vă asigur că îmi voi exercita atribuțiile cu bună-credință, profesionalism și respect față de lege și cetățeni”, a declarat Chiriac.

Decretele de numire ale șefilor marilor parchete au fost semnate săptămâna trecută de Nicușor Dan.

 

Citește și

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
Hackeri ruși au compromis zeci de emailuri ale Armatei Române. Eroarea care i-a dat de gol
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Glenn Corn, fost oficial CIA, despre puterea reală a lui Putin la nivel global: „Nu mai are capacitatea să-și apere aliații”
Libertatea
80 lei în minus, la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
CSID
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Promotor