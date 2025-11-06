Soldat rus condamnat pe viață în Ucraina pentru uciderea unui prizonier de război

Un tribunal din Ucraina a decis joi condamnarea pe viață a unui militar rus, după ce acesta a fost găsit vinovat de uciderea unui prizonier de război ucrainean.

Este prima sentință de acest tip pronunțată în Ucraina de la începutul invaziei ruse.

Instanța din orașul Zaporojia, situat în sud-estul Ucrainei, l-a declarat vinovat pe Dmitri Kurașov, în vârstă de 28 de ani, pentru moartea prin împușcare a lui Vitalii Hodniuk.

Acesta din urmă era soldat în armata ucraineană și se predase în ianuarie 2024, după ce locul unde era staționat fusese ocupat de trupele ruse.