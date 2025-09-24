Prima pagină » Justiţie » Tânăr urmărit internațional pentru că a încercat să ucidă un polițist din Italia, prins în Olt

Tânăr urmărit internațional pentru că a încercat să ucidă un polițist din Italia, prins în Olt

Un bărbat de 25 de ani, urmărit internațional de autoritățile italiene pentru tentativă de omor, tâlhărie calificată și evadare, a fost prins de polițiștii din Olt în comuna Iancu Jianu și reținut în vederea extrădării.
Rareș Mustață
24 sept. 2025, 13:07

Un bărbat de 25 de ani, căutat de autoritățile italiene pentru tentativă de omor asupra unui polițist, tâlhărie calificată și evadare, a fost depistat de polițiștii din Olt în comuna Iancu Jianu.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Olt, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de Secția Rurală nr. 1 Bobicești, au reușit să identifice și să prindă în comuna Iancu Jianu un tânăr de 25 de ani urmărit internațional pentru infracțiuni violente comise în Italia.

Pe numele acestuia, autoritățile judiciare italiene au emis un mandat european de arestare.

El este cercetat pentru tentativă de omor asupra unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, tâlhărie calificată, evadare și alte fapte cu violență.

Operațiunea a fost posibilă datorită cooperării prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională și Biroul Atașatului de Afaceri Interne al României în Italia.

În scurt timp, echipele de polițiști au reușit să localizeze și să rețină fugarul.

Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a dispus reținerea pentru 24 de ore.

El se află acum în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj, în așteptarea procedurilor de extrădare.