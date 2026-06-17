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Patru polițiști de la Rutieră, acuzați de luare de mită și abuz în serviciu, plasați sub control judiciar

Patru polițiști de la Brigada Rutieră au fost plasați sub control judiciar într-un dosar de corupție instrumentat de Direcția Generală Anticorupție (DGA), fiind acuzați de luare de mită și abuz în serviciu, potrivit unor surse judiciare.
Patru polițiști de la Rutieră, acuzați de luare de mită și abuz în serviciu, plasați sub control judiciar
Mediafax Foto Imagine cu caracter ilustrativ
Andrei Rachieru
17 iun. 2026, 17:47, Social
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UPDATE:

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a transmis că în dosarul privind presupuse fapte de corupție în care sunt vizați agenți de la Brigada Rutieră sunt cercetați patru polițiști, și nu trei, așa cum reieșea inițial din informațiile preliminare.

Potrivit comunicatului oficial, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale la data de 16 iunie 2026, inculpații fiind acuzați de luare de mită și abuz în serviciu, fapte care s-ar fi desfășurat în perioada iulie 2021 – decembrie 2025.

Anchetatorii susțin că agenții ar fi pretins și primit sume de bani sau alte foloase de la șoferi opriți în trafic, pentru a nu aplica sancțiuni contravenționale ori măsuri complementare precum suspendarea permisului sau reținerea acestuia. Sumele identificate în dosar variază între 30 și 3.000 de lei.

De asemenea, în unele situații, polițiștii nu ar fi aplicat deloc sancțiunile legale, fără a exista probe privind primirea de foloase, aceste fapte fiind încadrate distinct ca abuz în serviciu.

Pentru unul dintre inculpați, în vârstă de 49 de ani, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. În ceea ce privește ceilalți inculpați, instanța a respins propunerea de arestare preventivă, dispunând măsuri mai blânde sau lăsarea în libertate.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Direcției Generale Anticorupție.

Știrea inițială

Decizia a fost luată de instanță, însă poate fi contestată de procurori la Curtea de Apel București.

Cei trei agenți ar fi fost monitorizați de ofițerii anticorupție timp de mai bine de trei ani, perioadă în care anchetatorii ar fi documentat mai multe fapte de corupție și abuz.

Polițiști de la Rutieră, prinși în flagrant delict de DGA

Sursele judiciare afirmă că polițiștii ar fi fost prinși în flagrant delict de către ofițerii DGA, fiind acuzați că ar fi solicitat și primit sume de bani de la șoferi pentru a nu dispune sancțiuni contravenționale sau măsuri complementare, precum suspendarea permisului de conducere.

Anchetatorii susțin că în unele cazuri polițiștii ar fi exercitat presiuni asupra conducătorilor auto, inducându-le teama că vor fi sancționați sau că își vor pierde permisul, pentru a obține foloase necuvenite.

Pe lângă faptele de luare de mită, cei trei agenți sunt acuzați și de abuz în serviciu. Potrivit surselor, aceștia ar fi încălcat în mod repetat obligația legală de a întocmi procese-verbale de contravenție în cazurile în care șoferii încălcau legislația rutieră, dar ar fi oferit „protecție” în schimbul unor sume de bani.

Anchetatorii ar fi documentat cel puțin trei astfel de situații, însă numărul total al cazurilor investigate ar fi mai mare, fără a fi precizat oficial în acest moment.

Control judiciar și posibil recurs al procurorilor

Instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru cei trei polițiști, însă procurorii pot contesta decizia la Curtea de Apel București. Dosarul se află în continuare în faza de anchetă, iar polițiștii beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

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