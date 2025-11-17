UPDATE: Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu

UPDATE:

Instanța a amânat pronunțarea în cazul ordinului de protecție cerut de fostul președinte al LPF, Mitică Dragomir împotriva lui Marian Moroșanu – Tivilic, cunoscut în spațiul public ca „Marian Ceaușescu”.

Completul de judecată va pronunța decizia marți.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Dosarul este înregistrat pe rolul Secției I Civile, având ca obiect „ordin de protecție”, iar primul termen de judecată este stabilit pentru astăzi de 17 noiembrie 2025.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, Dragomir figurează ca reclamant, cu domiciliul ales, iar Marian Moroșanu – Tivilic ca pârât, cauza aflându-se în faza de fond. Deocamdată nu a fost pronunțată nicio soluție, judecătorii urmând să analizeze cererea de protecție formulată de fostul șef al LPF.

Demersul din instanță vine după o serie de episoade tensionate între cei doi. Marian Ceaușescu este cunoscut pentru protestele sale la adresa politicienilor și a diverșilor inculpați din dosare de corupție, pe care îi așteaptă frecvent la intrarea în instanțe, filmând și transmitând în direct pe rețelele sociale.

Ultimele confruntări dintre Dragomir și Ceaușescu au avut loc chiar pe holurile instanțelor și în fața acestora, unde protestatarul l-a confruntat în repetate rânduri pe fostul șef al LPF, în contextul proceselor penale în care acesta a fost sau este implicat. Tensiunile dintre cei doi datează încă din 2022, când au existat și altercații fizice, surprinse pe camere și difuzate de televiziuni.

În legătură cu noul proces, Marian Ceaușescu a reacționat public, susținând că Mitică Dragomir vrea ordinul de protecție pentru a-l împiedica să îl mai critice la instanță. Acesta a folosit la adresa lui Dragomir cuvinte dure, numindu-l „borfaș” și acuzându-l de corupție, afirmații care îi aparțin în totalitate protestatarului și care fac parte din retorica sa obișnuită la adresa persoanelor pe care le contestă.