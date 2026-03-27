Victimele lui Epstein dau în judecată administrația Trump și Google

Mai multe victime ale lui Jeffrey Epstein au depus joi o acțiune colectivă în instanță împotriva administrației Donald Trump și a companiei Google. Acestea acuză că, odată cu publicarea unor documente oficiale în ultimele luni, le-au fost făcute publice și informații personale.

„Statele Unite, acționând prin Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), au făcut o alegere deliberată de politică, prioritizând publicarea rapidă și în volum mare în detrimentul protejării vieții private a victimelor”, se arată în plângerea citată de NBC News.

Potrivit reclamanților, DOJ ar fi „expus aproximativ 100 de victime”, publicând informații care le puteau identifica. Datele au ajuns astfel în spațiul public, de unde au fost preluate și redistribuite.

Autoritățile au retras ulterior documentele care conțineau astfel de informații, însă victimele susțin că efectele nu au dispărut. „Entități online precum Google le republică în mod constant, refuzând solicitările victimelor de a le elimina”, se arată în acțiune.

Hărțuite constant

În practică, spun victimele, informațiile continuă să apară în rezultatele motoarelor de căutare și în conținutul generat de inteligența artificială, chiar și după ce au fost eliminate din sursele oficiale.

Consecințele asupra vieții lor sunt grave. „Victimele se confruntă acum cu traume reînnoite. Străinii le sună, le trimit e-mailuri, le amenință siguranța fizică și le acuză că ar fi conspirat cu Epstein, deși, în realitate, nu sunt decât victimele lui”, se arată în plângere.

DOJ: Mii de documente eliminate

„Departamentul a retras acum câteva mii de documente și materiale media care ar fi putut include, din greșeală, informații de identificare a victimelor, din cauza unor factori precum erori tehnice sau umane”, a transmis procurorul federal Jay Clayton judecătorilor federali, la începutul lunii februarie.

Autoritățile spun că analizează în continuare procedurile și că aduc ajustări pentru a evita astfel de situații, în timp ce respectă legea privind publicarea documentelor legate de caz.

Despăgubiri de la stat și Google

Cu toate acestea, victimele susțin că prejudiciul a fost deja produs și continuă, motiv pentru care cer despăgubiri. Acțiunea solicită cel puțin 1.000 de dolari pentru fiecare victimă din partea Departamentului de Justiție, precum și daune punitive împotriva Google.

De asemenea, reclamanții cer instanței să oblige compania să elimine definitiv informațiile personale ale victimelor, apărute online după publicarea documentelor oficiale.

Google are capacitatea tehnologică de a elimina conținutul sensibil atunci când există solicitări legale. „Refuzul Google de a utiliza aceste instrumente în acest caz arată un comportament imprudent”, se arată în acțiune, care acuză compania de „ignorarea bunăstării reclamanților și a altor victime”. Acestea susțin că au notificat compania în repetate rânduri, în lunile februarie și martie, însă informațiile rămân accesibile.

Google, acuzată că refuză să elimine datele

Acțiunea vizează și presupuse încălcări ale legislației americane privind confidențialitatea datelor, precum și legi ale statului California, legate de concurență neloială, invadarea vieții private și așa-numitul „doxxing”, adică publicarea online a unor informații personale sensibile fără consimțământ, cu scopul de a expune sau hărțui o persoană.

„Nicio victimă a abuzurilor sexuale nu ar trebui să trăiască cu teama că un străin îi poate introduce numele într-un motor de căutare și poate afla instantaneu cea mai traumatică experiență din viața sa”, a declarat avocata reclamanților, Julie Erickson. „DOJ a deschis ușa prin divulgarea ilegală a informațiilor, iar Google o ține larg deschisă, chiar și după ce a fost avertizat asupra prejudiciilor pe care le provoacă”, a transmis aceasta.