Regele Charles ar trebui să aibă întâlniri cu victimele lui Epstein, susține un congresman american

Congresmanul democrat Ro Khanna, co-autorul unei legi care a obligat Departamentul de Justiție al SUA să facă publice dosarele Epstein anul trecut, îi cere Regelui Charles să se întâlnească în privat cu victimele pentru a afla direct de la ele „cum persoanele și instituțiile puternice le-au dezamăgit”.

„După cum știți, aceasta nu este doar o problemă americană. Rețeaua lui Epstein avea legături semnificative cu Regatul Unit prin intermediul lui Ghislaine Maxwell, prin relațiile lui Epstein cu personalități publice britanice și prin cercurile sociale și politice în care acesta activa”, a scris Khanna într-o scrisoare adresată regelui luni, potrivit BBC.

Ro Khanna a menționat, de asemenea, că membrii Congresului american au solicitat mărturia fratelui regelui, Andrew Mountbatten-Windsor, cu privire la legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Regele Charles ar urma să efectueze o vizită în SUA în luna aprilie

Fostului prinț Andrew i-au fost retrase titlurile regale anul trecut pe fondul scandalului izbucnit în urma publicării documentelor din dosarele Epstein. Acesta a negat acuzațiile aduse.

În luna februarie, regele Charles anunța că familia regală este „gata să sprijine” poliția britanică în anchetele sale după ce fostul prinț Andrew a fost arestat și apoi eliberat sub suspiciunea de abuz în serviciu. De asemenea, Palatul a declarat anterior că „simpatia regelui a fost și rămâne alături de victimele oricărei forme de abuz”.

Solicitarea congresmanului Ro Khanna vine în contextul în care deși Palatul Buckingham nu a anunțat oficial, regele Charles și regina Camilla plănuiesc o vizită în SUA la sfârșitul lunii aprilie, după cum relata recent publicația POLITICO. Regele Charles ar urma să susțină un discurs inclusiv în fața Congresului american.