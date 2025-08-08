Ziarul japonez Yomiuri dă în judecată Perplexity și cere 14,7 milioane de dolari despăgubiri

Yomiuri Shimbun, unul dintre cele mai mari ziare din lume ca tiraj, a dat în judecată joi compania americană de inteligență artificială Perplexity, acuzând-o că profită de conținutul său fără permisiune.

Procesul intentat la Tokyo solicită despăgubiri de 2,2 miliarde de yeni (14,7 milioane de dolari) pentru utilizarea a 120.000 de articole Yomiuri între februarie și iunie. Ziarul susține că Perplexity „parazitează rezultatele activităților organizațiilor de știri” care au investit eforturi și cheltuieli considerabile.

Yomiuri mai reclamă pierderi din veniturile din publicitate, argumentând că utilizatorii Perplexity citesc doar rezumatele căutărilor și nu accesează site-ul ziarului, reducând astfel traficul. Ziarul avertizează că această practică „ar putea avea un impact negativ asupra jurnalismului de calitate și ar putea zgudui fundamentele democrației”.

Este primul proces intentat de o organizație de știri importantă din Japonia împotriva unei companii de IA, urmând altor procese similare din întreaga lume. Yomiuri are un tiraj zilnic de aproximativ șase milioane de exemplare și circa 2.500 de reporteri.

În procesele anterioare, Perplexity a criticat „atitudinea ostilă” a mass-media, susținând că organizațiile de presă „preferă să trăiască într-o lume în care faptele raportate public sunt proprietatea corporațiilor”.