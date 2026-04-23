Actrița și regizoarea Maggie Gyllenhaal va prezida juriul Festivalului de Film de la Veneția

Actrița și regizoarea americană Maggie Gyllenhaal a fost desemnată președinta juriului prestigiosului Festival Internațional de Film de la Veneția, ediția cu numărul 84 urmând să se desfășoare între 2 și 12 septembrie, au anunțat joi organizatorii.
Foto: LounisPhotography/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
23 apr. 2026, 13:47, Știrile zilei

Nominalizată la Premiile Oscar, Maggie Gyllenhaal devine astfel a treia femeie care ocupă această funcție, după Isabelle Huppert (2024), Julianne Moore (2022) și Cate Blanchett (2020).

Gyllenhaal a mai fost prezentă la Veneția în 2021, când a debutat ca regizoare cu filmul The Lost Daughter, adaptare după romanul Elenei Ferrante, recompensată cu premiul pentru cel mai bun scenariu.

Într-o declarație oficială, Gyllenhaal a subliniat filosofia cu care abordează noul rol.

„Sunt încântată să accept invitația de a conduce juriul. Veneția a susținut întotdeauna voci autentice și curajoase. Sunt onorată să fac parte din această tradiție. Nu voi sta în postura de a judeca, ci cu curiozitate, admirație și entuziasm”, a spus Maggie Gyllenhaal.

Directorul festivalului, Alberto Barbera, a descris-o drept „o voce independentă și autoritară”, apreciind atât cariera sa actoricească, cât și transformarea într-un regizor apreciat.

Mai recent, artista a regizat filmul The Bride!, o reinterpretare feministă a mitului Frankenstein.

Maggie Gyllenhaal s-a remarcat în cinematografie încă din 2002, cu rolul din Secretary. A continuat cu producții precum Crazy Heart – care i-a adus o nominalizare la Oscar – dar și titluri cunoscute precum The Dark Knight sau Donnie Darko.

Festivalul de la Veneția a inclus în mod constant și cinematografia românească, atât în competiții, cât și în structurile de jurizare.

Regizorul Cristian Mungiu a fost invitat în juriul oficial al festivalului la ediția de anul trecut. De asemenea, cineastul de origine română Alexandru Nanau a făcut parte, la rândul său, din juriul competiției la ediția din 2021.

Ediția cu numărul 84 a festivalului își va anunța selecția oficială pe 23 iulie.

