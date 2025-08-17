Bărbat din China, la un pas de divorț după ce s-a îndrăgostit de o femeie virtuală creată de inteligența artificială

Potrivit relatărilor din presa internațională, Jiang, așa cum a fost identificat, petrecea ore întregi pe telefon așteptând mesajele automate ale „iubitei digitale”, care îl numea „frate” și îl lăuda constant. Această experiență de iubire cu inteligența artificială l-a făcut să își dorească să divorțeze de soția sa reală.

Bărbatul fermecat de o parteneră virtuală

Deși zâmbetele și mișcările buzelor partenerei virtuale erau mecanice și incoerente, Jiang a fost complet fermecat de noua lui „parteneră”. Situația a luat o turnură șocantă atunci când, confruntat de soția sa, bărbatul a declarat că vrea să divorțeze pentru a-și dedica viața iubirii virtuale. În cele din urmă, copiii adulți ai cuplului au intervenit și i-au explicat tatălui cum funcționează cu adevărat inteligența artificială, reușind să îl readucă la realitate, scrie New York Post.

Iubire cu inteligența artificială. Fenomen prezent și în Occident

Fenomenul de iubire cu inteligența artificială nu este izolat doar în China. În Occident, o femeie a povestit pe Reddit că soțul ei era atras nu de alte femei reale, ci de aplicații de tip chatbot cu personaje anime, cu care purta conversații intime. Aceasta a mărturisit că s-a simțit „rănită și trădată”, iar comunitatea online a dezbătut intens dacă acest tip de legătură poate fi considerat infidelitate. Unii au catalogat experiența drept „aventură emoțională”, în timp ce alții au susținut că bărbatul are nevoie de ajutor pentru a înțelege ce caută de fapt în aceste interacțiuni.

Tot mai multe voci susțin că aceste aplicații și chatboți de tip partener virtual pot deveni fie o amenințare pentru relațiile reale, fie o soluție temporară pentru cei care trec prin dificultăți personale. În unele cazuri, specialiștii spun că iubirea cu inteligența artificială poate funcționa ca o „supapă emoțională”, dar avertizează că implicarea excesivă riscă să deterioreze viața de cuplu.