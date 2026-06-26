Beachtimidation: Fenomenul care îți strică vacanța

Vara ar trebui să fie cea mai așteptată perioadă a anului, sinonimă cu marea și relaxarea. Pentru aproape jumătate dintre adulți, însă, apropierea vacanței declanșează un adevărat disconfort emoțional legat de imaginea corporală.

Plaja se transformă astfel dintr-un loc de relaxare într-o sursă de stres profund, sub eticheta „beachtimidation”. Termenul îmbină „beach” și „intimidation” și descrie o realitate confirmată de un sondaj făcut pe 1.000 de adulți americani.

Potrivit studiului, 46% dintre oameni nu se simt în largul lor la gândul de a se arăta în costum de baie. O treime dintre respondenți a spus că ar prefera să meargă la dentist decât să se dezbrace în public pe plajă.

Nu este vorba de vanitate, ci de un disconfort psihologic, emoțional și social adânc înrădăcinat. Un raport realizat în Marea Britanie arată că 82% dintre oameni simt jenă față de propriul corp.

Cum schimbă această anxietate comportamentele oamenilor

Anxietatea legată de imaginea corporală a atins niveluri ridicate și modifică deja comportamentele oamenilor. Una din șapte persoane renunță complet să mai meargă la mare, pentru a evita judecata altora.

Fenomenul afectează toate categoriile de vârstă, dar e mai accentuat la tineri, expuși constant comparației cu rețelele sociale. Procentul celor care evită plajele crește la 24% în rândul tinerilor din Generația Z.

Ce spune o specialistă în metabolism

Cristina Tomasi, specialistă în metabolism uman și medic specialist în medicină internă, explică primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem despre vară.

Corpul nu trebuie pregătit pentru o presupusă „probă a costumului de baie”, ci pentru a ne simți bine și sănătoși.

Întrebată despre presiunea sezonului estival, Tomasi a spus că mulți oameni caută soluții rapide sau diete drastice în lunile de vară. Acest lucru duce, de fapt, la stres și frustrare, nu la rezultate durabile.

Vestea bună este că organismul răspunde rapid atunci când avem grijă de el în mod corect, a adăugat specialista. Câteva săptămâni de obiceiuri sănătoase pot îmbunătăți energia, pielea și starea generală de bine.

Cum schimbă, de fapt, perspectiva

Tomasi recomandă să ne îndreptăm atenția de la cifra de pe cântar către sănătatea metabolică generală. Ea a explicat că, atunci când reducem stresul, dormim bine și avem grijă de corp în mod echilibrat, acesta își regăsește firesc starea de bine.

Cea mai bună formă fizică, spune specialista, nu este cea obținută pentru o poză pe plajă. Este cea care te ajută să te simți bine tot anul, nu doar în câteva săptămâni de vară.