Bruce Springsteen lansează un EP surpriză cu mesaje politice după disputa cu Trump

Albumul cu șase piese include două interpretări în care artistul își exprimă deschis criticile față de situația politică din SUA.

În introducerile pieselor „Land of Hope and Dreams” și „My City in Ruins”, rockstarul de 75 de ani vorbește despre „o administrație coruptă, incompetentă și trădătoare” și condamnă „lucrurile foarte ciudate, stranii și periculoase” care se întâmplă în America.

Deși nu îl numește direct pe Trump, mesajul său este evident îndreptat împotriva actualului președinte, transmite AFP.

Lansarea vine la doar o săptămână după ce Trump l-a numit pe Springsteen „un nemernic insuportabil” și a postat un videoclip manipulat în care părea că îl lovește pe artist cu o crosă de golf. Luni, președintele a cerut o „anchetă majoră” asupra lui Springsteen, Beyonce și altor celebrități, susținând fără dovezi că ar fi fost plătite pentru a sprijini tabăra democrată.

Prin acest EP, Springsteen își reafirmă mesajul de încurajare a publicului să „se ridice împotriva autoritarismului” și să „lase libertatea să răsune”.