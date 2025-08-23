Ministrul de Externe al Olandei a demisionat în noaptea de vineri spre sâmbătă, aruncând în aer coaliția de guvernare

Noaptea de vineri spre sâmbătă a fost agitată în Parlamentul Olandez, acolo unde ministrul de Externe, Caspar Veldkamp, a demisionat pe fondul blocajului politic legat de necesitatea unor măsuri mai dure împotriva Israelului, scrie Politico, adăugând că gestul acesta slăbește și mai mult administrația interimară, și așa fragilă, a Olandei.

De altfel, toți membrii partidului centrist „Noul Contract Social” l-au urmat pe Veldkamp.

Gestul lui Veldkam venise după ore întregi de dezbateri sterile în Parlament, pe tema crizei umanitare din Gaza.

Acesta insistase pentru luarea unor măsuri mai dure împotriva Israelului, pentru noul său asalt al orașului Gaza, pentru ca, spre final, să spună că nu are „suficientă încredere” că va avea „timpul necesar în săptămânile, lunile sau chiar anul următor pentru a trasa cursul pe care îl consideră necesar”.

„Pe scurt, ne-am săturat!”

Lidera Partidului Noul Contract Social, Nicolen van Vroonhoven, a spus că mesajul partidului a fost clar, anume că „situația trebuie să se îmbunătățească”.

„Nu s-a întâmplat, așa că acum se iau măsuri”, a mai adăugat ea.

Ideea a fost susținută și de vicepremierul Eddy van Hijum, din același partid: „Pe scurt, ne-am săturat… Veldkamp a simțit foarte puternic nevoia unor măsuri suplimentare împotriva guvernului israelian, dar i s-a pus frână constant,” a spus acesta.

Noaptea târziu, în Parlamentul olandez, premierul Dick Schoof și-a exprimat regretul față de retragerea partidului din Cabinetul pe care-l conduce în interimat: „Trebuie să respectăm aceste decizii, dar le regretăm profund — mai ales având în vedere responsabilitatea pe care cabinetul o poartă în această fază de interimat,” a spus el.

Reacția unuia dintre cei doi parteneri de coaliție, Partidul Fermierilor-Cetățeni (alături de care este Partidul Popular pentru Libertate și Democrație – liberal) a fost mai dură, afirmând că „Olanda rămâne fără cârmă”.

„Au plecat, lăsând în urmă haos”

„În timp ce discuțiile erau încă în desfășurare, ei au plecat, lăsând în urmă haos”, se scrie într-un comunicat al partidului. Veldkamp, fost ambasador în Israel, și-a înaintat demisia în aceeași zi în care un organism internațional pentru securitate alimentară, sprijinit de ONU, a declarat oficial existența foametei în Gaza și în contextul reînnoirii ofensivei israeliene în enclava asediată.

Ministerul Sănătății din Gaza, aflat sub administrația Hamas, estimează că peste 60.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul asaltului israelian lansat imediat după atacul Hamas asupra Israelului, din 7 octombrie 2023. Agențiile ONU și experții independenți consideră, în general, fiabile datele publicate de minister.

Olanda, cea de-a cincea economie a Uniunii Europene, are programate alegeri pentru 29 octombrie.